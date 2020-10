Das Remake von Demon’s Souls, das für die PS5 erscheinen soll im November 2020, kann sich im Vergleich zur originalen Version wirklich sehen lassen. Die Visuals wurden komplett überarbeitet.

Doch die Sache hat einen Haken. Gleichzeitig superflüssig und die bestmögliche Grafik? Das wird es wie so oft natürlich nicht geben. Wir müssen uns entscheiden: Spielen wir das Game mit hoher FPS-Anzahl oder in einem 4K-Modus?

Demon’s Souls für PS5 jetzt vorbestellen bei Amzon, MediaMarkt und Saturn!

4K oder High-Performance in Demon’s Souls (Remake)

Was bedeuten die Modi und was wird erreicht? Sony bestätigt, dass es zwei Modi geben wird. Doch wir können euch beruhigen. Die jeweiligen Modi unterscheiden sich sicher dahingehend, dass der 4K-Modus das Spiel in soliden 60 FPS abspielt, während der High-Performance-Modus im bestmöglichen Fall mit bis zu 120 FPS bei Full-HD auftrumpft.

4K bei 60 FPS ist immerhin das regulär angestrebte Ziel von Sony. Der High-Performance-Modus könnte dann am Ende bedeuten, dass es für alle eine noch bessere Auflösung gibt, die keinen 4K-Fernseher haben.

Wie die genauen FPS-Zahlen aussehen werden, müssen wir allerdings zum Launch des Titels überprüfen. Es bleibt also noch abzuwarten, was die einzelnen Modi an Leistung bieten.

Demon’s Souls erscheint am 12. November 2020 exklusiv für die PS5.