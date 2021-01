Cyberpunk 2077: User bastelt Traum-Setup mit VR

Cyberpunk 2077, der Sci-Fi-Titel im Bladerunner-Stil von CD Projekt, kann nur in der Ego-Perspektive gespielt werden. Das Spiel ist demnach prädestiniert für einen VR-Modus. Allerdings gibt es keinen offiziellen VR-Mode, weshalb die Community nun selber Ideen aus dem Hut zaubert.

Neben zahlreichen, anderen Mods basteln einige User an einer VR-Umsetzungen oder verwenden spezielle Treiber-Software, um CP 2077 in die virtuelle Realität zu bringen.

Redditor Nexen4 hat sich jahrelang auf das Spiel gefreut – er ist seines Zeichens Video-Editor und Ingenieur – und er möchte das Spiel auf einer völlig anderen Art und Weise erleben.

Er verwendet deshalb das Programm „vorpX“, um das visuelle Antlitz von „Cyberpunk 2077“ in die virtuelle Realität zu transferieren. Der VR-Treiber vorpX soll CP 2077 als Full-3D-Conversion dienen. Das Ergebnis könnt ihr unter anderem hier einsehen:

Neben der VR-Mod hat er sogar ein Gerät entwickelt, das er als „VR-Stuhl“ bezeichnet. Es handelt sich hierbei um ein VR-Fortbewegungsgerät. Mit dieser Eigenkonstruktion soll die Immersion im Vergleich zur regulären Spielweise ansteigen und beispielsweise die Übelkeit sinken.

Sein Setup könnte man als wahres Traum-Setup bezeichnen. Sein Team arbeitet nämlich an der Erkennung der neurologischen Aktivität zwischen dem somatosensorischen und motorischen Kortex. Heißt, dass die Hirnaktivitäten vom Gerät gelesen, erkannt und entsprechend digital umgesetzt werden.

Das Setup gibt es so zwar noch nirgendwo zu kaufen, doch wenn solch eine Gerätschaft einmal den breiten Markt erreichen würde, wäre es kaum auszudenken, welche Möglichkeiten es bieten würde. Aber was ist eigentliche vorpX, auf das dieses Setup zurückgreift?

Was ist der VR-Treiber vorpX?

Kurz gesagt, kann man mit dieser Software nahezu jedes Spiel in eine virtuelle Realität ummünzen. Der VorpX-Entwickler Ralf Ostertag zeigt sich für dieses Software-Konstrukt verantwortlich.

Es ist ein VR-Transformator, der schon seit über sieben Jahren stetig weiterentwickelt wird. Die Grundidee sieht eine emulierte VR-Umgebung aus dem Rohmaterial vor, die über den Treiber bereitgestellt wird.

Der 3D-Treiber läuft mit DreictX9 bis DirectX11 und insbesondere mit VR-Headsets wie Oculus Rift und HTC Vive. Am Ende könnte also auf dem Papier jedes Nicht-VR-Spiel in ein VR-Game umgewandelt werden.

Mehr Infos dazu wie die unterstützten Spiele erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite von vorpX. Die Version vorpX 21.1.1 unterstützt dann sogar auch Cyberpunk 2077.