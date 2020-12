Cyberpunk 2077: Ist die Spielwelt doppelt so groß wie die von GTA 5?

Am kommenden Donnerstag erscheint mit Cyberpunk 2077 das neueste Projekt der polnischen Witcher-Macher CD Projekt RED. Zwar haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zahlreiche Infos zu dem Sci-Fi-Rollenspiel erfahren, zahlreiche Details sind zum aktuellen Zeitpunkt aber noch immer ein gut gehütetes Geheimnis. So wissen wir zum Beispiel nicht, wie groß die Spielwelt überhaupt ausfällt und wie viel Spielzeit eingeplant werden sollte.

Ist das die Größe der Spielwelt?

Zwar hat der YouTuber EdgeRunner Cold den Titel noch nicht bei sich Zuhause liegen, dennoch wagt dieser innerhalb eines aktuellen Videos eine Prognose bezüglich der Größe der Spielwelt. Seine Spekulationen sind allerdings nicht komplett aus der Luft gegriffen, sondern basierend vielmehr auf Koordinaten, die auf Bildern des Fotomodus zu erkennen sind. Diese Koordinaten hat der YouTuber schließlich mit der Karte von Night City und Umgebung abgeglichen.

Das Ergebnis ist ziemlich überraschend, wenn dieses mit der Realität übereinstimmen sollte. Demnach wäre die Spielwelt von „Cyberpunk 2077“ rund doppelt so groß wie die von GTA 5. In Zahlen würde das bedeuten, dass wir ab Donnerstag in eine rund 225 Quadratkilometer große Spielwelt abtauchen können.

Die 50 größten Spielwelten: Witcher 3, GTA 5 und Co. im Vergleich