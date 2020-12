Cyberpunk 2077-Fans starten Petition rund um deutsche Gullideckel

Cyberpunk 2077 hat derzeit mit einiger Kritik zu kämpfen. Die Version für PS4 läuft alles andere als gut, was zu Rückerstattungsforderungen der Spieler und der Entfernung des Action-RPGs aus dem Playstation Store geführt hat. Eine andere Sache beschäftigt die Community aber auch.

Schachtdeckel in Cyberpunk 2077 führen zu Petition

Und zwar gibt es in Night City Schachtdeckel für die Kanalisation, welche offenbar der deutschen Bauweise entsprechen. Doch dabei gibt es ein Problem. Denn die Haltbarkeitsklasse der Deckel entspricht nur der DIN-Norm D125. Doch an der Stelle, an welcher einer der Deckel zu finden ist, müsste eigentlich D400 verbaut werden, wie ein Redditor anmerkt:

Das ist das gute Stück, dass den ursprünglichen Verfasser eines Reddit-Posts ziemlich negativ aufgefallen ist. © CD Projekt

Also starteten die Fans von „Cyberpunk 2077“ – und offenbar die von Gullideckeln – eine Petition, damit CD Projekt RED dies ändert. Natürlich ist das nicht ganz ernst gemeint. Der RSV, der Rohrleitungssanierungsverband e. V., findet die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird, aber richtig gut.

So erklärt RSV-Geschäftsführerin Reinhild Haacker:

„Wir freuen uns über die wachsende Anerkennung für diesen bisher unterbelichteten Bereich in der Öffentlichkeit und hoffen, dass die Entwickler dieses Detail der DIN-Norm zuliebe ausbessern. Deutsche Qualität und Normen liegen uns beim RSV am Herzen. Es ist beruhigend zu wissen, dass deutsche Schachtdeckel – zumindest nach Einschätzung der Gaming-Entwickler – in 57 Jahren zum Einsatz kommen werden, und das sogar in den USA. Dennoch sehen wir uns verpflichtet, im Sinne der Qualitätssicherung darauf hinzuweisen, dass eine DIN 4271 Schachtabdeckung nicht, wie im Spiel gezeigt, auf einer Fahrbahn verbaut werden darf.“

Wollt ihr auch bei der Petition mitmachen, damit CD Projekt Red die Schachtdeckel auch DIN-gerecht in „Cyberpunk 2077“ verteilt? Das könnt ihr auf Change.org tun.