Cyberpunk 2077-Trailer enthält geheime Botschaft zum DLC-Release

CD Projekt RED hat inzwischen den Launch-Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Doch die polnischen Entwickler wären nicht sie selbst, wenn sie darin nicht ein kleines Schmankerl versteckt hätten.

Wer nämlich einen genaueren Blick auf die Endcard wirft und in der richtigen Sekunde das Video pausiert, bekommt eine geheime Message der Entwickler, die unter anderem Infos zum Release des kommenden DLC enthält.

Geheime Message im Cyberpunk 2077-Trailer

Stoppt ihr im Trailer bei Minute 2:09 in der richtigen Milisekunde, flackert ein längeres Schriftstück in der Endcard des Videos auf, das eine Mitteilung der Entwickler enthält. Darin bedankt sich CD Projekt RED unter anderem bei den Spielern, äußert aber auch seine Gefühle und Gedanken zum Release des ambitionierten Hype-Games.

Immerhin ist es das erste Spiel des polnischen Studios, das nicht den Titel The Witcher trägt, was natürlich für ein gewisses Maß an Aufregung sorgt. Nichtsdestotrotz freuen sie sich das Game nun mit Release am 10. Dezember in die Hände der Spieler übergeben zu können und noch mehr…

Das ist die Message der Entwickler im Launch-Trailer. Wir haben sie für euch ein wenig bearbeitet, um sie besser lesbar zu machen. © CD Projekt

Veröffentlichung der DLC schon Anfang 2021

Weiter spricht CD Projekt RED in der Botschaft die kommenden Erweiterungen für das Open-World-Spiel an, die Hearts of Stone oder Blood and Wine in nichts nachstehen sollen – ganz im Gegenteil. Sie sollen uns noch mehr in die Spielwelt von Night City eintauchen lassen können und so schnell nicht vergessen werden.

Die gute Nachricht: Bereits zu Beginn des Jahres 2021 sollen die ersten kostenlosen Bonusinhalte erscheinen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich ähnlich wie bei The Witcher 3 um weitere Ausrüstungsgegenstände wie Waffen, Apartment-Deko oder sogar zusätzliche Missionen.

Die ausführlicheren Story-Erweiterungen werden jedoch wohl erst später veröffentlicht. Nach den Verschiebungen haben sich immerhin auch die DLC- und Multiplayer-Pläne nach hinten verschoben.