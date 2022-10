Cyberpunk 2077 bekommt ein Sequel. Dass nach Phantom Liberty keine weiteren großen Story-DLCs erscheinen, dürfte also auch mit daran liegen, dass das Entwicklerstudio bereits an einem offiziellen Nachfolger arbeitet. Der befindet sich in Entwicklung, wie CD Projekt RED jetzt offiziell bestätigt.

Cyberpunk 2077: Sequel mit Codenamen Orion ist in Arbeit

Gute Neuigkeiten: Die Fortsetzung zu CDPRs Cyberpunk 2077 befindet sich bereits in der Mache. Das wurde vom Entwicklerstudio heute ganz frisch über Twitter bekannt gegeben. Allzu viele Infos existieren noch nicht über das Spiel, aber ihr findet hier alles, was wir schon wissen.

Cyberpunk: Orion? Laut CD Projekt RED befindet sich ein Sequel zu Cyberpunk 2077 in Arbeit und hört bisher auf den Codenamen Orion. Die Fortsetzung soll nicht weniger leisten, als „die volle Macht und das ganze Potential des Cyberpunk-Universums“ zu beweisen.

Wann kommt das Cyberpunk-Sequel? Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht für die Fortsetzung. Auch einen groben Zeitrahmen oder Plan suchen wir bisher vergeblich. Es dürfte aber noch eine ganze Weile dauern, bis wir den Titel spielen können, weil das Entwicklerstudio noch diverse andere heiße Eisen im Feuer hat.

CDPR arbeitet auch noch an mehreren The Witcher-Spielen und einer neuen IP

Das war noch nicht alles: CD Projekt RED hat im selben Atemzug bekannt gegeben, dass sich gleich zwei weitere neue und bisher unangekündigte The Witcher-Spiele in Arbeit befinden. Und zwar zusätzlich zu der bereits angekündigten neuen Trilogie.

The Witcher mit Multiplayer: Eines der drei angekündigten „The Witcher“-Spiele hört auf den Arbeitstitel Sirius. Es entsteht bei The Molasses Flood mit Hilfe von CDPR und soll sich deutlich von bisherigen The Witcher-Titeln unterscheiden. Vor allem wohl durch einen Multiplayer, der die Singleplayer-Kampagne ergänzt.

Neben Codename Polaris, dem ersten Teil der neuen The Witcher-Trilogie von CDPR kommt auch noch der Arbeitstitel Canis Majoris. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein extern entwickeltes The Witcher-Spiel, das separat erscheint.

Last but not least gibt es da auch noch den Codenamen Hadar. Das soll eine komplett neue Marke mit neuem Setting von CD Projekt RED werden und befindet sich noch in den allerfrühesten Entwicklungsstadien.

Worauf freut ihr euch am meisten? Habt ihr mehr Lust auf die neuen The Witcher-Spiele oder eher auf eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077?