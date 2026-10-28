Cyberpunk 2 könnte einen entscheidenden Unterschied zu Cyberpunk 2077 aufweisen: Multiplayer-Funktionen. Darauf deutet eine neue Stellenanzeige von CD Projekt Red hin, in der ausdrücklich Kenntnisse zu Netzwerkarchitektur und zur Synchronisierung von Quests zwischen Client und Server gefragt sind.

Eine offizielle Ankündigung eines Mehrspielermodus ist das noch nicht. Der Eintrag liefert aber den bislang konkretesten Hinweis darauf, dass gemeinsames Spielen zumindest bei der technischen Entwicklung des Sequels berücksichtigt wird.

Quest-System von Cyberpunk 2 soll Multiplayer-Technik unterstützen

CD Projekt Red sucht laut der offiziellen Stellenanzeige einen Lead Quest Programmer für Cyberpunk 2. Die gesuchte Person soll ein Entwicklerteam leiten, das an Story-Technologien sowie an den Werkzeugen und Systemen für komplexe, erzählerisch geprägte Quests arbeitet.

Zu den bevorzugten, aber nicht zwingend notwendigen Qualifikationen gehört ein Verständnis von Multiplayer-Netzwerkarchitektur. Zusätzlich nennt das Studio die Client-Server-Synchronisierung von Spielzuständen und Quests. Gerade der direkte Bezug auf Quests ist interessant, weil er über allgemeine Online-Funktionen wie Bestenlisten oder Community-Features hinausgeht.

Technisch wäre eine solche Synchronisierung etwa dann erforderlich, wenn mehrere Personen gemeinsam Missionen absolvieren und Entscheidungen, Ziele oder Zustandsänderungen bei allen Beteiligten identisch dargestellt werden müssen. Daraus ergeben sich mehrere denkbare Szenarien:

ein optionaler Koop-Modus für die Kampagne

separate Mehrspieler-Quests innerhalb der offenen Welt

ein eigenständiger Online-Bereich neben dem Einzelspieler-Abenteuer

Netzwerkfunktionen, die erst nach der Veröffentlichung erweitert werden

Welche Variante CD Projekt Red verfolgt, verrät die Ausschreibung nicht. Da die Multiplayer-Kenntnisse lediglich unter den zusätzlichen Wunschqualifikationen aufgeführt werden, lässt sich daraus auch keine vollständige Ausrichtung des Spiels auf Koop ableiten.

CD Projekt Red plant Multiplayer als Ergänzung seiner Rollenspiele

Die Überlegung passt zur langfristigen Strategie des Unternehmens. CD Projekt erklärte bereits in seiner Strategieaktualisierung von 2021, Online-Erfahrungen zu einem wichtigen Bestandteil des eigenen Portfolios machen zu wollen. Im August 2025 präzisierte das Unternehmen, dass große, storygetriebene Open-World-Rollenspiele künftig schrittweise um Multiplayer-Funktionen ergänzt werden sollen.

Schon für Cyberpunk 2077 war zeitweise ein eigenständiges Multiplayer-Projekt vorgesehen. Nach der Veröffentlichung im Dezember 2020 änderte CD Projekt jedoch seinen Ansatz und rückte Multiplayer-Elemente innerhalb künftiger Spiele in den Vordergrund. Cyberpunk 2077 selbst blieb ein reines Einzelspieler-Rollenspiel.

Mehr als 180 Entwickler arbeiten an Cyberpunk 2

Cyberpunk 2 befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Das Projekt wechselte 2025 von der Konzeptphase in die Vorproduktion und wird federführend vom nordamerikanischen Team rund um den Standort Boston entwickelt.

Am 13. Oktober 2026 bestätigte CD Projekt Red, dass inzwischen mehr als 180 Entwickler an Cyberpunk 2 beteiligt sind. Das Team arbeitet unter der Leitung von Game Director Gabe Amatangelo, der zuvor die weitere Entwicklung von Cyberpunk 2077 und die Erweiterung Phantom Liberty verantwortete.

Im Mittelpunkt sollen trotz möglicher Online-Funktionen weiterhin immersive Geschichten, glaubwürdige Charaktere und komplexe Entscheidungen stehen. Die neue Stellenanzeige spricht deshalb weniger für einen Ersatz der bekannten Einzelspieler-Erfahrung als für den Versuch, erzählerische Quests auch für gemeinsame Spielsituationen technisch vorzubereiten.

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