Cyber Monday: Amazon-Geräte und mehr nur heute zum Bestpreis!

Nach dem großen Black Friday folgt sogleich der Cyber Monday bei Amazon, die an diesem Montag noch einmal so richtig ins Eingemachte gehen. Insbesondere bei den hauseigenen Amazon-Produkten könnt ihr heute noch einmal so richtig sparen.

Wenn ihr also euer Amazon-Ökosystem erweitern möchtet oder schon länger überlegt habt, euch eines aufzubauen, dann wäre jetzt der ideale Zeitpunkt dafür, denn so günstig werden die Geräte so schnell nicht wieder.

Achtung: Einige Produkte sind schon jetzt ausverkauft. Ihr solltet also nicht allzu lange mit der Entscheidung warten! Wann die ausverkauften Produkte wieder vorrätig sein werden, ist aktuell nicht abzusehen.

Allen voran gibt es den beliebten Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung zum Bestpreis von nur 29,24€, den neuen Echo Dot der 4. Generation für 29,24€ oder das Kindle mit Frontlicht für günstige 53,60€.

Angebot Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für 4K-Ultra-HD-Streaming optimiert...

Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung. Kontrollieren Sie...

Genießen Sie ein brillantes Bild mit Zugang zu 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR und HDR10+. Erleben Sie immersiven Klang...

Angebot Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen...

Stets bereit – Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht...

Angebot Fire TV Cube│Hands-free mit Alexa, 4K Ultra HD-Streaming-Mediaplayer Fire TV Cube ist das bislang schnellste und leistungsstärkste Fire TV-Gerät und bietet schnelles, flüssiges Streaming...

Bitten Sie Alexa, Ihren Fernseher einzuschalten, kompatible Lampen zu dimmen und das gewünschte Programm abzuspielen,...

Sie können zudem kompatible Geräte wie Ihre Soundbar oder Ihren AV-Receiver steuern und per Sprachbefehl...

Angebot Kindle, jetzt mit integriertem Frontlicht – mit Werbung – Schwarz Mit dem verstellbaren Frontlicht können Sie stundenlang bequem lesen – drinnen und draußen, bei Tag und bei Nacht.

Eigens für das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte. Lesen wie auf bedrucktem Papier, sogar...

Lesen ohne Ablenkung. Heben Sie Textstellen hervor, schlagen Sie Definitionen nach, übersetzen Sie Wörter und passen...

Angebot Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben, Schwarz Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll großem Bildschirm und Alexa

Tätigen Sie Sprach- oder Videoanrufe mit Freunden und Familienmitgliedern, die ein kompatibles Echo-Gerät oder die...

Verwalten Sie Kalender und To-do-Listen, hören Sie Wetter- und Verkehrsinformationen und kochen Sie Rezepte nach.

Angebot Echo Show 8 | Durch Alexa in Verbindung bleiben, Anthrazit Stoff Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen helfen, Ihren Alltag zu...

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und Familienmitglieder an, die die...

Lassen Sie sich unterhalten – Bitten Sie Alexa, Fernsehserien, Filme oder die Nachrichten abzuspielen oder hören Sie...

Angebot Wir stellen vor: Echo Studio – Smarter High Fidelity-Lautsprecher mit 3D-Audio und Alexa Immersiver Klang – 5 Lautsprecher für kräftigen Bass, dynamische Mitten und kristallklare Höhen. Dolby...

Stets bereit – Alexa kann Musik abspielen, die Nachrichten vorlesen und Fragen beantworten.

Sprachsteuerung für Ihre Musik – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren. Mit...

Angebot Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Weiß Wir stellen vor: der neue Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch eine kurze Berührung...

Stets bereit – Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht...

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, TuneIn und weiteren....

Vollerer, besserer Klang – Verbinden Sie das Gerät mit einem zweiten Echo Dot (3. Gen.) für vollen Stereosound....

Angebot Fire 7 Kids Edition-Tablet, 7-Zoll-Display, 16 GB, blaue kindgerechte Hülle EIN VOLLWERTIGES 7-ZOLL TABLET, ABER KINDERSICHER: Geschützt durch eine robuste blaue kindgerechte Hülle. 2 Jahre...

STARKE KINDERSICHERUNG: Sie entscheiden wann, wofür und wie lange Ihr Kind das Tablet nutzt und schaffen damit eine...

LERNEN, SPIELEN UND LESEN INKLUSIVE: Enthält Amazon Kids+ (FreeTime Unlimited), eine werbefreie Medienbibliothek mit...

Weitere Angebote am Cyber Monday könnt ihr hier einsehen. Unter anderem sind Gaming-Monitore, Festplatten oder Notebooks im Angebot!