Black Friday Deals im Microsoft Store: Das sind die besten Deals!

Am kommenden Freitag, den 27. November ist Black Friday. Passend dazu hat Microsoft ab sofort zahlreiche Black Friday Deals im Microsoft Store online geschaltet. Sparen könnt ihr unter anderem bei verschiedenen Surface-Modellen, Xbox Konsolen und zahlreichen Spielen. Wir listen euch im Folgenden die besten und interessantesten Angebote im Microsoft Store auf.

Xbox One S-Konsolen im Angebot

Möchtet ihr in der nächsten Zeit noch nicht auf die nächste Konsolengeneration von Microsoft wechseln, können wir euch vor allem die Angebote rund um die Xbox One S ans Herz legen, da ihr hier bares Geld sparen könnt. Angeboten wird zum Beispiel die Xbox One S 1 TB gemeinsam mit Star Wars Jedi: Fallen Order im Bundle für nur 267,99 Euro. Könnt ihr auf ein Laufwerk verzichten, lohnt sich die Xbox One S All Digital für nur 229,99 Euro.

Was ist die Xbox One S?

Bei der Xbox One S handelt es sich um ein überarbeitetest Modell der Xbox One, das durch einige neue Features erweitert wurde. Die Xbox One S ist rund 40 Prozent kleiner als die Xbox One und zudem Unterstützung für UHD-Inhalte sowie HDR10 bietet. Die Konsole verfügt über ein UHD-fähiges Blu-ray-Laufwerk.

© Microsoft

Xbox Spiele reduziert

Während der Black Friday Deals im Microsoft Store könnt ihr bis zu 50 Prozent bei ausgewählten Xbox-Spielen sparen. So wird zum Beispiel Ubisofts Open-World-Titel Watch Dogs: Legion, der erst vor kurzem veröffentlicht wurde, für gerade einmal 45,49 Euro anstatt 69,99 Euro angeboten. Ihr spart bei diesem Angebot also satte 24,50 Euro.

Seid ihr aktuell noch kein Besitzer von GTA 5 Online, dann solltet ihr diesen Umstand in Kürze unbedingt ändern. Der Titel wird gerade für nur 14,99 Euro im Microsoft Store angeboten, ihr spart also 15 Euro beim Kauf. Das perfekte Angebot, wenn man bedenkt, dass bereits am 15. Dezember das bislang größte Update in der Geschichte von „GTA Online“ erscheint.

Im Angebot befinden sich hunderte Spiele, eine kleine Auswahl davon haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

© Ubisoft

Xbox Game Pass für nur 1 Euro testen

Möchtet ihr eine wahre Flatrate an richtig guten Spielen auf eurem PC oder euer Xbox-Konsole genießen, empfehlen wir euch den Xbox Game Pass, der Zugriff auf über 100 Titel gibt. Holt euch den Xbox Game Pass Ultimate jetzt und erhalte den ersten Monat für nur 1 Euro.

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist eine kostenpflichtige Online-Bibliothek, die über 100 Spiele verfügt und 9,99 Euro im Monat kostet.

Die Ultimate–Version beinhaltet zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (regulär 6,99 €/Monat), damit ihr auf eurer Konsole online zocken könnt.

© Microsoft

Surface-Angebote im Microsoft Store

Möchtet ihr euch vor Weihnachten ein neues Surface kaufen, solltet ihr im Microsoft Store jetzt unbedingt zuschlagen. Hier sind derzeit verschiedene Surface-Modelle wie das Surface Pro 7, das Surface Pro X und das Surface Go 2 stark im Preis reduziert.

Bei dem Surface Pro 7 zahlt ihr zum Beispiel anstatt 876,00 Euro lediglich 755,99 Euro.

© Microsoft