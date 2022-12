Crash Team Rumble: Neues Crash Bandicoot wird teambasierter Multiplayer

Bereits im Vorfeld der Game Awards 2022 wurde die Ankündigung eines neuen Teils aus dem Crash Bandicoot-Universum hoch gehandelt – auch da sich die Hinweise in den sozialen Netzwerken mehrten.

Und tatsächlich: Crash Team Rumble wird unter der Schirmherrschaft von Activision von Toys for Bob entwickelt und soll bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen. In einem Ankündigungstrailer gibt es die ersten Bilder und Informationen zum neuen Crash-Titel.

Darum geht es in Crash Team Rumble

„Crash Team Rumble“ soll ein teambasiertes Online-Multiplayer-Game sein, bei dem Spieler*innen in die Rolle von Crash, Dingodile sowie anderen Helden und Schurken aus dem Crash-Universum schlüpfen können, um so in einer Team-gegen-Team-Action von je vier Charakteren gegeneinander anzutreten.

Die jeweiligen Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen der einzelnen Charaktere ermöglichen unterschiedliche Spielstile und Strategien. Auf der offiziellen Homepage heißt es:

„Jeder Held verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er strategisch einsetzen kann, um gemeinsam das gegnerische Team zu bekämpfen, die eigene Wumpa-Bank zu verteidigen und wichtige Punkte auf der Karte zu erobern, um seinem Team zu helfen.“

Die Kämpfe sollen dabei in verschiedenen Arenen aufgetragen werden, wobei jede ihre Eigenheiten hat. Ziel ist es so viele Wumpa-Früchte, wie möglich anzuhäufen. Im Activision-Blog wird das Gameplay wie folgt beschrieben:

„Die Spieler rutschen, schmettern, stoßen und schlagen sich ihren Weg zum Sieg gegen die anderen Teams, um die meisten Wumpa-Früchte in der Bank ihres Teams abzulegen.“

Wann und für welche Plattformen kommt Crash Team Rumble?

Ein genaues Releasedatum gibt es bisher noch nicht. Bekannt ist jedoch schon, dass „Crash Team Rumble“ 2023 für PlayStation 4&5, sowie für Xbox One & Series X/S erscheinen soll. Zudem soll es plattformübergreifend und in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen spielbar sein.

Damit dürfte die Befürchtung einiger Fans aus dem Weg geräumt sein, dass das neue Chrash-Game nicht für Sony-Systeme verfügbar sein wird. Erst kürzlich wurde Activision nämlich von Microsoft übernommen, was Vermutungen aufkommen lies, dass „Crash Team Rumble“ ein Xbox-Exclusive werden könnte.