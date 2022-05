Next-Gen-Konsolen: Chip-Mangel noch bis 2024 zu erwarten

Seit die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt gekommen sind, ist es nahezu unmöglich an eine zu ergattern. Besonders Sony hängt mit der Produktion seiner Hardware extrem hinterher. Das Problem ist von Anfang an der Mangel an Chips. Der ist unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie entstanden.

Bisher wurde oft spekuliert, dass die Knappheit an Halbleitern noch bis 2023 anhalten könnte. Intel CEO Pat Gelsinger äußert sich gegenüber CNBC jetzt noch pessimistischer.

Chip-Mangel könnte noch bis 2024 dauern

In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC äußert sich Gelsinger skeptisch gegenüber der Annahme, dass der Mangel an Chips bis Ende 2023 überstanden ist. Mittlerweile betrifft die Knappheit laut ihm nicht nur die Chips an sich, sondern auch Werkzeuge, um diese zu produzieren.

„Das ist einer der Gründe, warum wir glauben, dass die allgemeine Halbleiterknappheit jetzt von unseren früheren Schätzungen im Jahr 2023 ins Jahr 2024 abdriften wird, nur weil der Mangel jetzt die Ausrüstung getroffen hat und einige dieser Fabriken stärker herausgefordert werden“, so der Intel CEO.

Die Covid-19 Pandemie hat maßgeblich zu dieser Knappheit beigetragen. Die Nachfrage nach Chips steigt zwar aufgrund der zunehmenden Digitalisierung weltweit seit Jahren an, aber besonders während der Pandemie und den Lockdowns ist die Nachfrage speziell nach Unterhaltungselektronik, wie eben Konsolen, stark gestiegen.

Kann man dem Mangel entgegenwirken? Seitdem der Mangel an Halbleitern drastisch gestiegen ist, versuchen die Unternehmen der Nachfrage gerecht zu werden. Dazu werden unter anderem in Deutschland neue Fabriken gebaut. Erst im April 2022 hat Intel angekündigt in Magdeburg ein zwei neue Chip-Fabriken zu bauen und gab der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts den Zuschlag. Damit steht die Stadt im Zentrum von Intels Halbleiterproduktion in Europa.

PS Plus: Die ersten 5 Klassiker aus dem Premium-Abo für PS5/PS4 sind geleakt

Infos zu Konsolen-Drops

Wenn auch ihr noch auf der Suche nach einer PS5 seid, dann verfolgt gerne aufmerksam unsere News oder tretet unserem Discord-Server bei. Hier könnt ihr euch im Channel #ps5 mit anderen in Verbindung setzen, die auch noch auf der Suche sind. Außerdem halten wir euch auch dort auf dem Laufenden, wenn ein neuer Drop ansteht, damit ihr die Chance habt eine der beliebten Konsolen zu ergattern.