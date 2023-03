Die Trailer zu „Chainsaw Man“, die es im Vorfeld gab, wurden mehrere Millionen Mal angesehen. Somit war bereits vor der Ausstrahlung klar, dass es sich hierbei um einen potentiell beliebten Anime handeln wird, was den Preis für „Chainsaw Man“ in die Höhe getrieben haben wird.

Die Verkaufszahlen basieren auf den Daten von Oricon . Doch Oricon zieht nur die Verkäufe von ausgewählten Läden in Betracht, weshalb nicht alle Verkäufe in den Daten mit einbezogen werden.

In einem Video beantwortet YouTuber The Canipa Effect die Frage, ob „Chainsaw Man“ ein kommerzieller Misserfolg ist. Denn viele Menschen messen den Erfolg eines Animes immer noch an den Verkaufszahlen der Blu-rays und DVDs .

Finanzieller Fehlschlag? Chainsaw Man ist trotz enttäuschender Verkäufe kein Misserfolg

