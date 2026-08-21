Black Ops 2 führt die US-Charts an – 14 Jahre nach dem Original

„Call of Duty: Black Ops 2“ war im Juli 2026 das umsatzstärkste kostenpflichtige Spiel in den USA. Damit setzte sich die neue PS4- und PS5-Portierung gegen mehrere aktuelle Neuveröffentlichungen durch, obwohl sie ausschließlich für PlayStation-Konsolen erschien.

Das geht aus den aktuellen Marktdaten von Circana hervor, die Analyst Mat Piscatella veröffentlichte. Die Rangliste basiert auf den Einnahmen mit physischen und digitalen Vollversionen. Mobile Spiele und zusätzliche Inhalte wie DLCs oder Mikrotransaktionen werden nicht berücksichtigt.

Von den tatsächlichen Stückzahlen spricht Circana nicht. Die verbreitete Aussage, „Black Ops 2“ habe jedes andere Spiel häufiger verkauft, ist daher nicht ganz korrekt: Belegt ist zunächst der höchste Dollarumsatz im US-Markt.

Black Ops 2 schlägt mehrere neue Spiele

„Black Ops 2“ erreichte im Juli den ersten Platz vor „EA Sports College Football 27“ und Ubisofts Neuauflage „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Auch die Portierung des ersten „Black Ops“ war erfolgreich und landete auf Platz fünf.

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Die zehn umsatzstärksten Spiele im Juli 2026:

Call of Duty: Black Ops 2 EA Sports College Football 27 Assassin’s Creed Black Flag Resynced EA Sports MVP Bundle Call of Duty: Black Ops Halo: Campaign Evolved Splatoon Raiders Echoes of Aincrad Tomodachi Life: Living the Dream 007 First Light

„Halo: Campaign Evolved“ debütierte auf Rang sechs. Der direkte Vergleich ist allerdings nur bedingt aussagekräftig, da das Spiel erst am 28. Juli und damit kurz vor dem Ende des Erfassungszeitraums erschien.

Bereits eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres

Die starke Nachfrage reichte sogar für einen Platz in der bisherigen Jahreswertung. „Call of Duty: Black Ops 2“ ist nach Circana-Daten mittlerweile das fünftumsatzstärkste Spiel des Jahres 2026 in den USA.

Für eine Portierung eines ursprünglich 2012 veröffentlichten Shooters ist das ein bemerkenswertes Ergebnis. Activision brachte „Black Ops“ und „Black Ops 2“ am 9. Juli 2026 für PS4 und PS5 zurück. Es handelt sich nicht um umfangreiche Remakes, sondern um vergleichsweise schlichte Neuveröffentlichungen der bekannten Spiele.

Separate Schätzungen von Alinea Analytics gehen davon aus, dass sich „Black Ops 2“ allein im Juli mehrere Millionen Mal auf PlayStation verkaufte. Diese Angaben stammen jedoch nicht von Activision und sollten nicht mit den umsatzbasierten Circana-Charts gleichgesetzt werden.

Habt ihr euch „Black Ops 2“ noch einmal für PS4 oder PS5 gekauft? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.