Bayonetta 3: Voice Actor ruft zum Boykott des Spiels auf

Bayonetta wird in Bayonetta 3 von einer anderen Person gesprochen, als das bisher der Fall war. Das liegt daran, dass die Sprecherin Hellena Taylor nicht mehr an Bord ist. Weil ihr laut eigenen Angaben für die ganze Arbeit am kompletten Spiel lediglich 4.000 US-Dollar geboten worden sein sollen. Sie wendet sich in einem Statement an die Fans des Franchises und ruft zum Boykott von „Bayonetta 3“ auf.

Bayonettas Ex-Stimme ruft zum Boykott von Bayonetta 3 auf

Es geht um Geld: Die ehemalige Sprecherin der Hexe Bayonetta aus Bayonetta und Bayonetta 2 meldet sich mit mehreren Videos zu Wort. Darin erklärt sie, an Bayonetta 3 nicht mehr mitzuwirken, weil ihr schlicht viel zu wenig Geld dafür geboten worden sei.

Nur 4.000 Dollar? Laut Hellena Taylor hätten PlatinumGames der Sprecherin lediglich 4.000 US-Dollar angeboten, als finales Angebot für ihr Mitwirken am kompletten Spiel. Das sei eine Beleidigung ihrer Arbeit, ihrer investierten Zeit und ihrer Fähigkeiten, aber auch gegenüber dem Spiel und den Fans.

Insgesamt soll das „Bayonetta“-Franchise bereits 450 Millionen US-Dollar gemacht haben – ohne den Verkauf von Merchandise mit ein zu berechnen. Hellena Taylor erklärt, ihre Ausbildung habe deutlich über sieben Jahre gedauert.

Aufruf zum Boykott: Hellena Taylor bittet die „Bayonetta“-Fans darum, Bayonetta 3 nicht zu kaufen. Stattdessen sollen die Fans das Geld lieber spenden, das sie für das Spiel ausgegeben hätten.

„Ich habe nicht zu viel verlangt. Ich habe nur um eine angemessene, würdige Bezahlung gebeten, die zum Leben reicht. Was sie getan haben, war legal, aber es war unmoralisch.“

Desweiteren gibt die Schauspielerin und Sprecherin an, ihr sei klar, dass es immer eine persönliche Entscheidung bleibe, etwas zu boykottieren oder nicht. Es sei auch in Ordnung, wenn das nicht getan werde. Wer sich allerdings um gute Arbeitsbedingungen und Bezahlung schere, wird von ihr gebeten, „Bayonetta 3“ zu boykottieren.

Sie selbst leide sehr unter dieser Situation und das Ergebnis seien psychische Probleme gewesen. Sie habe unter Depressionen, Ängsten und sogar Selbstmordgedanken gelitten und sich gesorgt, auf der Straße zu landen.

Mehr Informationen zum Austausch zwischen Entwicklerstudio PlatinumGames und Voice Actor Hellena Taylor aus ihrer Perspektive findet ihr in den folgenden Videoteilen auf Twitter.

Wichtig: Solltet auch ihr Probleme haben oder jemanden kennen, der unter Depressionen leidet oder über Suizid nachdenkt, könnt ihr euch unter 0800-1110111 oder 0800-1110222 kostenlos an die Telefonseelsorge wenden. Dort erhaltet ihr professionelle Hilfe und werdet beraten. Den Sozialpsychiatrischen Dienst erreicht ihr unter 040 42804-2764.

Wenn ihr über eure Probleme nicht reden könnt und dennoch Hilfe sucht, die Beratung der Telefon-Seelsorge ist auch über E-Mail möglich.

Kindern und Jugendlichen steht zusätzlich die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag zwischen 14 bis 20 Uhr jederzeit zur Verfügung. Die Nummer lautet 116 111.

Was sollten Voice Actor eurer Meinung nach für so eine Rolle und ein gesamtes Spiel erhalten? Wie denkt ihr über einen Boykott von Bayonetta 3?