Battlefield 2042 – Minimale und empfohlene Systemanforderungen bekannt – schafft das mein PC?

Der nächste Eintrag in der Battlefield-Reihe feiert am 22. Oktober 2021 den offiziellen Release. Mit Battlefield 2042 geht es ein Stück weit in die Zukunft, wenn auch nur rund 20 Jahre. Gefeiert wird unter anderem der Einzug des neuen Spielmodus Battlefield Portal, während 128-Player-Karten und weitere Features ihre Premiere feiern (mehr Infos).

Aber wie verhält es sich mit der Technik, die wir mitbringen müssen? Das postmoderne Setting mit den atemberaubenden Karten benötigt doch selbstredend einen stattlichen PC – oder etwa nicht?

Die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen sind bereits via Tom Henderson durchgesickert, der sie dank des „Technical Playtests“ einsehen durfte. Deshalb können wir uns nun vorab ein Bild davon machen, ob unsere Hardware-Komponenten überhaupt ausreichen oder ob wir nachrüsten müssen.

Die Systemspezifikationen von Battlefield 2042

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: 64-bit Windows 10

Prozessor (Intel): Core i5 6600K

Prozessor (AMD): AMD FX-8350

Arbeistsspeicher: 8 Gigabyte

Videospeicher: 4 Gigabyte

Grafikkarte (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX 12

Internet: Geschwindigkeit mit mindestens 512 KB/s

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: 64-bit Windows 10

Prozessor (Intel): Intel Core i7 4790

Prozessor (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte

Videospeicher: 8 Gigabyte

Grafikkarte (Nvidida): Nvidia GeForce RTX 2060

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX 12

Internet: Geschwindigkeit mit mindestens 512 KB/s

Die Mindestanforderungen in puncto Prozessor umfassen also einen i5 6600K von Intel oder einen FX-8350 von AMD. Bei der Grafikkarte soll eine Nvidia GeForce GTX 1050 Ti oder eine AMD Radeon RX 560 ausreichen, um das Spiel zu starten.

Wichtig ist, dass eine permanente Internetverbindung vorausgesetzt wird und ebenso benötigt ihr wohl eine Grafikkarte, die mit DirectX 12 kompatibel ist.

Im Vergleich zu den beiden Vorgängertiteln sind die neuen Specs nahezu auf Augenhöhe. Sie erscheinen insgesamt also als durchaus realistisch. Falls sich an den Spezifikationen noch einmal etwas ändern sollte, findet ihr das Update entsprechend auf PlayCentral.de.