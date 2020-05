Mehr Infos zum nächsten Battlefield-Spiel gibt es jedoch noch nicht. DICE kann in Stockholm, Schweden oder in Los Angeles, Kalifornien daran arbeiten. Das Studio in LA wird aktuell von Vince Zampella geführt, dem Mitgründer von Respawn Interactive. Wenn es mehr Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de .

