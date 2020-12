Am 19. November 2020 in Deutschland offiziell veröffentlicht, ist es zum jetzigen Stand noch immer beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, eine PS5 zu bestellen. Selbst wenn die verschiedenen Onlinehändler wie Saturn, MediaMarkt, Amazon und Otto immer mal wieder neues Kontingent zur Verfügung haben, ist dieses meist innerhalb von nur wenigen Minuten völlig ausverkauft. Kein Wunder also, dass die Konsolen nicht nur auf Plattformen wie eBay zu völlig überteuerten Wucherpreisen angeboten werden.

Die PS5 wird immer häufiger Opfer von Diebstählen

Die PS5 gehört genau wie auch Smartphones und Fernseher zu der Klasse von sogenannten Luxusgütern, die immer häufiger Ziel von Überfällen werden, die man so eigentlich nur aus Actionfilmen kennt. Laut The Times (via Videogameschronicles) wurden in diesem Jahr fast 30 Rollerover Raids von der Polizei gemeldet, weshalb Speditionen und Fahrer gewarnt wurden, ihre Sicherheit zu erhöhen.

Bei dieser Art von Überfällen nutzen Banden mindestens drei Fahrzeuge. Davon positioniert sich eines bei einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h vor dem LKW, eines neben diesem, damit der Truck nicht überholen kann, und eines nähert sich von hinten. Aus diesem Fahrzeug klettert bei voller Fahrt einer der Diebe, der mit einem Seil gesichert ist, öffnet die hinteren Türen des LKWs und wirft die gestohlenen Güter durch das offene Schiebedach in das Fahrzeug, ehe er selbst zurückspringt.

Erst im vergangenen Monat wurde ein Lastwagen mit Apple-Produkten im Wert von fünf Millionen Pfund auf diese Art ausgeraubt. Im Vormonat wurden Berichten zufolge mehr als 200 Fernsehgeräte im Wert von 136.000 Pfund aus einem Distributionszentrum gestohlen.

Laut Chrys Rampley, einem ehemaligen Sicherheitsmanager bei der Road Laulage Association, mussten durch den Anstieg von Onlinekäufen mehr Fahrer eingestellt werden, die oft keine oder nur eine schlechte Sicherheitsschulung hatten. Hinzu kommt, dass die Informationen bezüglich LKWs, die wertvolle Güter transportieren, durch Insider-Tipps an organisierte Banden gelangen.