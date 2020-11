Assassin’s Creed Valhalla: Habt ihr schon die Easter Eggs zu Harry Potter gefunden?

Assassin’s Creed Valhalla nimmt sich bisweilen nicht allzu ernst und so wundert auch die Fülle an Easter Eggs nicht, die in dem Action-Rollenspiel versteckt sind. Sogar Harry Potter hat ganz klammheimlich ins Spiel gefunden. Habt ihr schon entdeckt wie?

Easter Eggs zu Harry Potter in Assassin’s Creed Valhalla

Neben vergangenen AC-Teilen und anderen Games aus dem Hause Ubisoft finden auch immer wieder externe Franchise in die verschiedenen Spiele. In Valhalla verstecken sich deshalb gleich zwei Harry Potter-Anspielungen, die möglicherweise nur Fans des Zauberers entdecken und verstehen.

Wie Spieler wissen, liegen immer wieder Schriftstücke in der Spielwelt verteilt, mit denen Eivor interagieren kann. Unter einem dieser Schriftstücke, das sich in Lunden, dem heutigen London befindet, verbirgt sich auch das Easter Egg zu Harry Potter.

Wo liegt das Easter Egg? In einem kleineren Räumchen, das von einer Schlange bewacht wird, findet ihr ein Tischchen, auf dem nicht nur die Heiligtümer des Todes zu stehen scheinen, sondern auch eine Seltsame Liste liegt, auf der folgende Worte stehen:

Tagebuch Ring Anhänger Kelch Stirnreif Schlange ???

Wenn das mal nicht Voldemorts Horkruxe sind? Außerdem hängen an der Wand vier verschiedenfarbige Banner, offenkundig für die einzelnen Hogwarts-Häuser Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin und Hufflepuff.

Darüber hinaus existiert ein weiteres Easter Egg aus dem Potter-Universum in Form eines Sammelobjekts, das den Namen Fantastische Fischwesen und wo sie zu finden sind, Teil 1 trägt. Wir wetten, hier wurden die Fischwesen geschickt durch Tierwesen ersetzt, oder was meint ihr?

Welche Easter Eggs habt ihr bislang in „Assassin’s Creed Valhalla“ gefunden? Berichtet uns doch gerne von euren Entdeckungen mit Screenshot direkt unterhalb in den Kommentaren!