Assassin’s Creed-Spiel für kurze Zeit gratis sichern!

Das Spiel selbst steht euch also ab sofort zum Download bereit, doch ihr solltet schnell sein. Denn am 17. April endet die Aktion bereits wieder, danach zahlt ihr erneut den regulären Preis.

Für viele zählt Assassin’s Creed II ganz klar mit zu den besten Ablegern der Reihe, das euch in die Zeit der italienischen Renaissance an die Seite von Ezio Auditore da Firenze schickt. Das Spiel gilt noch heute als überaus beliebt und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, ist jetzt die beste Zeit dafür. Ubisoft verschenkt das Spiel jetzt, wo ihr ruhigen Gewissens zugreifen könnt, um euch die Zeit damit in der anhaltenden Corona-Pandemie ein wenig zu vertreiben.

