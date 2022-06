Ark: Survival Evolved bekommt mit „Ark 2“ einen Nachfolger. Darin spielt Vin Diesel mit und beim gestrigen Xbox & Bethesda Showcase wurde außerdem ein neuer Teaser-Trailer gezeigt. Aber damit noch nicht genug. Wir wissen jetzt auch, dass der geplante Release ins nächste Jahr fällt.

Ark 2 erscheint 2023, wenn alles klappt

Darum geht’s: Das erfolgreiche wie beliebte MMO Ark: Survival Evolved soll mit Ark 2 einen Nachfolger erhalten. Der wurde bereits bei den Game Awards 2020 angekündigt und hat jetzt einen neuen Trailer bekommen. Aber wir konnten nicht nur nochmal Vin Diesel in seiner Rolle sehen, sondern haben auch einen etwas näher eingegrenzten Release-Zeitraum erhalten.

Ark 2 kommt 2023: Im Rahmen der Xbox- und Bethesda-Show wurde der neue Teaser-Trailer zu Ark 2 gezeigt. Darin gab es unter anderem auch die Ankündigung, dass das neue Survival-Spiel nächstes Jahr, also 2023, erscheinen soll. Zumindest, wenn alles nach Plan verläuft und der Titel nicht noch einmal verschoben wird oder ähnliches.

Schaut euch den neuen Ark 2-Trailer an:

Darum geht’s: Der Schauspieler Vin Diesel schlüpft in die Rolle von Santiago. Der hat sich offenbar einen T-Rex gezähmt und reitet gemütlich auf dem riesigen Dinosaurier. Dabei wird er von seiner Tochter begleitet. Sie spricht offenbar auch das, was während des Teaser-Trailers zu hören ist. Das Motto lautet hier, die „Vergangenheit zu überleben“ und die „Zukunft zu zähmen“. Laut dem Trailer wird Ark 2 in der Unreal Engine 5 entwickelt.

Ansonsten wissen wir leider noch nur sehr wenig über den kommenden Titel. Aber es ist davon auszugehen, dass er die Stärken des Vorgängers ausbauen und die Schwächen möglichst ausbügeln soll. Wie sich die Story um Vin Diesels Santiago ins Gameplay einfügt, bleibt ebenfalls abzuwarten. Aber da „Ark 2“ im Trailer als Konsolen-Exclusive bezeichnet wird, dürfte zumindest schon einmal feststehen, dass der Launch gleichzeitig auf Xbox und dem PC erfolgt.