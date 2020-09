Animal Crossing im September: Alle neuen Fische, Insekten und Meerestiere

Im September erwarten euch eine Vielzahl neuer Insekten, Fische und Meerestiere in Animal Crossing: New Horizons. Die ganze Liste aller Neuankömmlinge zusammen mit Sterni-Preis, Fundort und Uhrzeit, findet ihr in unserer Liste

Animal Crossing: New Horizons – Tiere im September

Welche Tiere sind neu im September? Mit dem Herbstbeginn finden so einige neue, aber auch altbekannte Fische, Insekten und Meerestiere in die Fauna eurer Insel. Für Spieler der nördlichen Hemisphäre beginnt beispielsweise die einmalige Chance auf den Königslachs, der nur im September in Flussmündungen schwimmt. Außerdem findet der 10.000 Sterni teure Stör in eure Gewässer.

Südhalbkugel-Bewohner können sich im September ebenfalls über eine Menge neuer Meereslebewesen, Fische und Krabbler in ACNH freuen. Immerhin kehren sich die Jahreszeiten gewissermaßen um und die Blüte vieler Lebewesen beginnt nun auf der anderen Erdhälfte von „Animal Crossing: New Horizons“.

Nordhalbkugel

Fische

Goldforelle : 15.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 15.000 Sternis

Hecht : 1.800 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

: 1.800 Sternis

Königslachs : 1.800 Sternis Wo: Flussmündung Wann: Ganztägig

: 1.800 Sternis

Lachs : 700 Sternis Wo: Flussmündung Wann: Ganztägig

: 700 Sternis

Masulachs : 1.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 1.000 Sternis

Saibling : 3.800 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 3.800 Sternis

Stör : 10.000 Sternis Wo: Flussmündung Wann: Ganztägig

: 10.000 Sternis

Wollhandkrabbe : 2.000 Sternis Wo: Flussmündung Wann: 16-9 Uhr

: 2.000 Sternis

Insekten

Feuerlibelle : 180 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-19 Uhr

: 180 Sternis

Geigenkäfer : 450 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig

: 450 Sternis

Grille : 130 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 17-8 Uhr

: 130 Sternis

Hundertfüßer : 300 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 16-23 Uhr

: 300 Sternis

Kohlweißling : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 160 Sternis

Kugelassel : 250 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 23-16 Uhr

: 250 Sternis

Monarchfalter : 140 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-17 Uhr

: 140 Sternis

Singgrille : 430 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 17-8 Uhr

: 430 Sternis

Zitronenfalter : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 160 Sternis

Meerestiere

Auster (Oyster) : 1.100 Sternis Wann: Ganztägig

: 1.100 Sternis

Turbanschnecke (Turban Shell) : 1.000 Sternis Wann: Ganztägig

: 1.000 Sternis

Perlboot (Chambered Nautilus) : 1.800 Sternis Wann: 16-9 Uhr

1.800 Sternis

Regenschirm-Oktopus (Umbrella Octopus) : 6.000 Sternis Wann: Ganztägig

: 6.000 Sternis

Botan-Garnele (Sweet Shrimp) : 1.400 Sternis Wann: 16-9 Uhr

1.400 Sternis

Südhalbkugel

Fische

Bachschmerle : 400 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

: 400 Sternis

Goldforelle : 15.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 15.000 Sternis

Kaulquappe : 100 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

: 100 Sternis

Masulachs : 1.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 1.000 Sternis

Saibling : 3.800 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 3.800 Sternis

Schnabelbarsch : 5.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

: 5.000 Sternis

Insekten

Gesichtswanze : 1.000 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 19-8 Uhr

: 1.000 Sternis

Gottesanbeterin : 430 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8-17 Uhr

: 430 Sternis

Honigbiene : 200 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

: 200 Sternis

Marienkäfer : 200 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8-17 Uhr

: 200 Sternis

Orchideenmantis : 2.400 Sternis Wo: sitzt in weißen Blumen Wann: 8-17 Uhr

: 2.400 Sternis

Ritterfalter : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 2.500 Sternis

Schwalbenschwanz : 240 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 240 Sternis

Stinkwanze : 120 Sternis, Wo: sitzt in Blumen Wann: Ganztägig

: 120 Sternis,

Zitronenfalter : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 160 Sternis

Meerestiere

Turbanschnecke (Turban Shell) : 1.000 Sternis Wann: Ganztägig

: 1.000 Sternis

Perlboot (Chambered Nautilus) : 1.800 Sternis Wann: 16-9 Uhr

1.800 Sternis

Regenschirm-Oktopus (Umbrella Octopus) : 6.000 Sternis Wann: Ganztägig

: 6.000 Sternis

Leuchtkalmar (Firefly Squid): 1.400 Sternis Wann: 21-4 Uhr

1.400 Sternis

Riesenkrabbe (Spider Crab): 10.000 Sternis Wann: Ganztägig

10.000 Sternis

Damit ist eure Insel mit dem Monatswechsel endlich wieder großzügig aufgefüllt. Welche Tiere im August „Animal Crossing: New Horizons“ vorerst verlassen haben, findet ihr in der folgenden Liste: