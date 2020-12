Auch im neuen Jahr wird Amazon Prime Video seine Streaming-Bibliothek um neue Serien und Filme erweitern. Inzwischen ist bekannt, welche Inhalte genau sich im kommenden Monat neu in das Programm einfinden werden. Wir geben euch die ganze Liste.

Amazon Prime Video im Januar 2021: Alle Filme & Serien

Wir zeigen euch die komplette Liste mit allen neuen Serien und Filmen, die mit Beginn des neuen Jahres in das Line-up von Amazon Prime Video finden. Amazon Original-Produktionen sind entsprechend gekennzeichnet.

30. Dezember 2020: Vikings – Staffel 6 – Teil 2

4. Januar 2021: Scrubs – Staffel 1-9

11. Januar 2021: The Magicians – Staffel 4

11. Januar 2021: American Gods – Staffel 3 (Original)

15. Januar 2021: James May: Oh Cook – Staffel 1 (Original)

21. Januar 2021: Southpark – Staffel 23

22. Januar 2021: Star Trek: Lower Decks – Staffel 1 (Original)

1. Januar 2021: Ein leichtes Mädchen

1. Januar 2021: Bridget Jones‘ Baby

2. Januar 2021: The Awakening

2. Januar 2021: Blade Runner 2049

3. Januar 2021: Kingdom of Heaven – Königreich der Himmel

4. Januar 2021: Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte

5. Januar 2021: Oasis: Supersonic

7. Januar 2021: Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

9. Januar 2021: Die Insel der besonderen Kinder

11. Januar 2021: Pride

12. Januar 2021: La La Land

12. Januar 2021: The Beach

13. Januar 2021: The Room

15. Januar 2021 : One Night in Miami (Original)

15. Januar 2021: Der Spion von nebenan

16. Januar 2021: Kein Ort ohne dich

19. Januar 2021: Anderson Falls – Ein Cop am Abgrund

20. Januar 2021 : Forte (Original)

22. Januar 2021: Spy – Susan Cooper Undercover

23. Januar 2021: Wasser für die Elefanten

25. Januar 2021 : Force of Nature

25. Januar 2021 : Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns!

25. Januar 2021: Pitch Perfect 2

27. 2021: Selbst ist die Braut

6. Januar 2021: Tabaluga – Der Film

17. Januar 2021: Teenage Mutant Ninja Turtles

22. Januar 2021: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

Paw Patrol – Staffel 6.3 Kaufen ab 1. Januar



Max und die wilde 7 Kaufen ab 7. Januar Leihen ab 14. Januar



Max und die wilde 7 Kaufen ab 8. Januar



