Darüber hinaus besucht Anderson die heruntergekommenen Stadt Watery. Alan Wake selbst ist an dem dunklen Ort gefangen , eine sich verändernde, in Schleifen verlaufende Realität.

Spieler sollen in dem kommenden Horror-Titel mehrere einzigartige Schauplätze besuchen können. Saga Andersons Geschichte führt sie etwa nach Bright Falls und in den Wald rund um den mysteriösen Cauldron Lake , an dem damals das Abenteuer des gleichnamigen Autoren im ersten „Alan Wake“ begann.

Die Ereignisse scheinen alle mit dem Autor Alan Wake verbunden zu sein , der 13 Jahre zuvor verschwunden ist. Währenddessen ist Wake selbst an einem dunklen Ort, in einem Alptraum jenseits unserer Welt, gefangen. Er schreibt eine Geschichte, um die Realität um ihn herum zu gestalten, in der Hoffnung, seinem Gefängnis entfliehen zu können.

In „Alan Wake 2“ kehren wir zurück in die beschauliche Kleinstadt Bright Falls im pazifischen Nordwesten der USA. Die kleine Gemeinde wird von rituellen Morden erschüttert , die die erfahrene FBI-Agentin Saga Anderson lösen soll.

Darüber hinaus wurde verraten, wann die Fans das neue Abenteuer des Horror-Autoren in den Händen halten dürfen. „Alan Wake 2“ erscheint am 17. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC über den Epic Games Store.

