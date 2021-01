Age of Empires 4 mit Entwickler-Update: „Es fühlt sich an wie ein Age of Empires“

Nachdem Age of Empires 4 in 2017 angekündigt wurde, war es seither recht still um den Echtzeitstrategie-Titel von World’s Edge und Relic. Hier und da gab es ein paar Infos wie die Details zu Mikrotransaktionen, die nicht verbaut werden sollen. Doch jetzt gibt es ein offizielles Entwickler-Update, das auf den aktuellen Stand der Produktion hinweist.

Aus dem Posting, das auf dem offiziellen „Age of Empires“-Twitter-Account geteilt wurde, geht hervor, dass es wohl in Kürze umfangreichere Infos zum Spiel geben wird. Das Warten könnte also schon bald ein Ende haben.

Der Hinweis wurde im Rahmen eines offiziellen Blogeintrags geteilt. Es handelt sich um ein Infopaket zum Jahresende 2020.

Dev-Update zu Age of Empires 4

Shannon Loftis, Studio-Kopf bei World’s Edge, teilt ein paar Zeilen zum 4. Teil der „Age of Empires“-Reihe. World’s Edge ist für das AoE-Franchise verantwortlich, während sich das Studio Relic um die Entwicklung kümmert. Es heißt hier:

„Wir machen großartigen Fortschritt mit Age of Empires IV. Ich möchte euch nicht neugierig machen, aber wir spielen das Spiel buchstäblich jeden Tag – in Washington und in Vancouver.“

Weiter gehen die Entwickler auf das Spielgefühl ein und sie versichern schon jetzt, dass es sich wunderbar in die Reihe einschmiegt:

„Es fühlt sich wie ein Age of Empires-Spiel an.“

Es scheint also so, dass die Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten ist. Selbstverständlich müssen trotzdem noch dutzende Arbeiten am „Polishing, Debugging und Balancing“ vorgenommen werden, damit der RTS-Braten auch wirklich schmeckt.

An dieser Stelle endet das Update der Entwickler dann auch schon wieder, abseits der Tatsache, dass der Wechsel der Arbeiten ins Homeoffice ganz reibungslos funktioniert habe, weshalb sich die Produktion schließlich weiter auf Kurs befinde.

Am Ende gibt es also noch keine reellen Neuerungen oder wichtige Infos zu hören, die den Release betreffen würden. Aber es ist schön zu hören, dass die Entwickler offenbar gut vorankommen. Zudem ist es im Sinne aller Fans, den nächsten großen Eintrag im AoE-Franchise zu spielen und da ist es natürlich wichtig, dass es sich auch wirklich anfühlt wie ein Age of Empires. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

Bislang gibt es noch kein Datum für die Veröffentlichung des Spiels. Aber Age of Empires IV erscheint aller Voraussicht nach für den PC.