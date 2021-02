Assassin’s Creed Valhalla: Hinweise und Fundorte von Rüstung und Schwert des Heiligen Georgius – Guide

Seit neuestem können in Assassin’s Creed Valhalla Flussraubzüge gestartet werden, die als kleiner DLC kostenlos in das Open-World-Spiel gefunden haben. Teil der Bonus-Inhalte sind dabei nicht nur die neuen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Siedlungsgebäude und Schiffsverschönerungen, sondern auch ein neues Rüstungsset, das des Heiligen Georgius.

Dafür müsst ihr euch in die neuen Gebiete vorwagen, die ihr nur während eurer Flussraubzüge erkunden könnt. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr dabei die Rüstung und das Schwert des Heiligen Georgius findet, an welchen Fundorten sich die Hinweise aufhalten und was ihr dafür braucht.

Der Heilige Georgius: Fundorte der Hinweise – Flusskarten

Sobald ihr von Vagn die Einführung in die Kunst des Flussraubzugs erhalten habt, werdet ihr zeitnah mit der Quest Das Vermächtnis des Heiligen Georgius beauftragt. Hierfür müsst ihr zunächst zwei Hinweise zur legendären Rüstung des Heiligen Georgius finden und die beiden Flüsse Exe und Saefern via River Raid aufsuchen. Wie ihr einen Flussraubzug in „Assassin’s Creed Valhalla“ startet, erfahrt ihr hier:

Flussraubzüge in Assassin’s Creed Valhalla: Alle Infos zu Belohnungen, Jomswikinger und Langschiff – Guide

Beide Hinweise sollen in den dortigen Klostern versteckt sein und werden durch einen hellen Schimmer hervorgehoben, wenn ihr Odins Sicht anwendet.

Hinweis 1: Am östlichen Teil des Fluss Exe befindet sich das Exancaester Kloster. Nutzt in der Nähe der Hauptkirche Odins Sicht und ihr findet den Hinweis auf einem Tisch im hinteren Teil der Kapelle.

Achtung: Solltet ihr an diesem Ort keinerlei Raubzug starten können und das Klostergeländer verlassen und abgebrannt aussehen, solltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurückkehren und indessen einen Raubzug auf der Flusskarte von Saefern starten. Bei eurer Rückkehr sollte das Kloster wiederaufgebaut sein.

Hier findet ihr den ersten Hinweis am Fluss Exe. © Disney

Auf diesem Tisch in einem Nebenraum vom Kloster liegt der andere Hinweis. © PlayCentral

Hinweis 2: Auf der Flusskarte Saefern findet ihr den nächsten Hinweis. Fahrt hierfür in den Nordosten des Flusses zum Nördlichen Kloster. Aktiviert Odins Sicht in der Hauptkirche und haltet nach einer Gitterwand Ausschau. Schießt durch das Gitter die verschlossene Tür frei, betretet den nun offenen Raum und nehmt den Hinweis vom Tisch.

Auf der Flusskarte von Saefern befindet sich der Hinweis im Nördlichen Kloster.

© PlayCentral

Nachdem ihr die Tür durch das Gitter via Pfeilschuss geöffnet habt, könnt ihr eintreten und den anderen Hinweis erbeuten. © PlayCentral

So schaltet ihr die dritte Flusskarte frei

Habt ihr beide Hinweise aufgenommen, kehrt zu Vagn zurück und verkündet ihm die frohe Botschaft. Daraufhin wird automatisch die dritte Flusskarte namens Deva freigeschaltet und ihr könnt euch die Rüstung des Georgius in „Assassin’s Creed Valhalla“ besorgen.

Wie komme ich an die Rüstung des Heiligen Georgius?

Wie andere Rüstungssets besteht es aus einem Umhang, einem Helm, einem Oberkörper, Armschienen und Beinschienen. Die Werte der Rüstung sind dabei vor allem auf einen schnelleren und stärkeren Angriff ausgelegt.

Umhang des heiligen Georgius

Helm des heiligen Georgius

Rüstung des heiligen Georgius

Armschienen des heiligen Georgius

Hose des heiligen Georgius

Schild des heiligen Georgius

Wie finde ich die Teile? Die einzelnen Rüstungsteile können nun an zufälligen Orten auf den jeweiligen Flusskarten erscheinen. Es lohnt jedoch mehr die größeren Militärlager und Städte zu plündern und weniger die kleinen Dörfer und Zwischenlager.

Bei den einen tauchte der Turmschild auf dem Fluss Exe auf, bei anderen auf der Flusskarte von Saefern. © PlayCentral

Das Schwert des Heiligen Georgius in Assassin’s Creed Valhalla

Bei dem Heiligen Schwert handelt es sich um ein Großschwert, das Gegner mit einem kritischen, schweren Angriff kurzerhand zu Boden wirft. Eine solch legendäre, drachentötende Waffen kann selbstverständlich nicht einfach so auf einer Plündertour gefunden werden.

Hierfür müsst ihr zunächst die dritte Flusskarte Deva in „Assassin’s Creed Valhalla“ freigeschaltet und die zugehörige Quest Das Schwert des Heiligen Georgius von Vagn erhalten haben. Am Ende eines eurer Überfalle in Deva müsst ihr schließlich einen etwas stärkeren Boss besiegen und schon könnt ihr dem Verblichenen das edle Stück abnehmen.

Mit diesem Teil könnt ihr wohl wirklich einen Drachen umhauen. Es ist das mächtigste Großschwert in „Assassin’s Creed Valhalla“. © Ubisoft