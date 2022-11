7 vs. Wild: Wer ist Kandidatin Sabrina Outdoor?

Bei der Auswahl der Kandidaten für die zweite Staffel von 7 vs. Wild war es Fritz Meinecke wichtig, mindestens eine Frau dabei zu haben. Entschieden hat er sich unter anderem für die Outdoor-YouTuberin Sabrina Camlott. Wer diese sympathische junge Frau ist, erfahrt ihr hier!

Outdoor-Newcomer bei 7 vs. Wild – wird sie alle überraschen?

Für die fröhliche Sabrina ist die Teilnahme an „7 vs. Wild“ die größte Herausforderung ihres Lebens. Sie war noch nie in einer tropischen Umgebung und hat größten Respekt vor der Zeit, die sie auf der Insel verbringen wird.

YouTube: Fritz Meinecke

Welchen Content bietet Sabrina auf YouTube? Seit etwa einem Jahr zeigt Sabrina auf ihrem YouTube-Kanal Sabrina Outdoor ihren mittlerweile 86.000 Abonnenten allerhand Wissenswertes zum Thema Outdoor und Bushcraft.

Aber auch außerhalb ihres Waldes ist sie viel unterwegs und zeigt ihre Schneewanderung zum Brocken oder auch über den Harzer Hexenstieg. Auf demselben Kanal finden auch Livestreams mit ihren Reaktionen zu den Projekten, an denen sie mitgewirkt hat, statt.

Wo ist Sabrina noch zu finden? Zusätzlich begeistert Sabrina ihre 118.000 Follower auf Instagram mit Momentaufnahmen von Spaziergängen oder Aktivitäten mit Freunden auf ihrem Kanal sabrinaoutdoor.

Was bringt Sabrina an Erfahrung für 7 vs. Wild mit? Sabrina sieht sich selbst noch immer als Amateur im Bereich des Survival. So schätzt sie sich selbst ein:

Erfahrung im Bereich Bushcraft : Shelterbau, Arbeiten mit der Axt, Angeln und vieles mehr auf ihrem eigenen Waldstück

: Shelterbau, Arbeiten mit der Axt, Angeln und vieles mehr auf ihrem Nahrungsbeschaffung: Macht sich wenig Sorgen um die Nahrung – würde niemals Insekten essen

Insekten essen Tiere: Größte Angst ist die Unwissenheit über die Gefährlichkeit, sie würde die Dschungel-Tiere lieber auf Abstand halten

über die Gefährlichkeit, sie würde die Dschungel-Tiere lieber auf Abstand halten Isolation: Als sozialer Mensch, der Freunde und Familie um sicher herum braucht, könnte Sabrina sich zwar mit der Situation abfinden, aber trotzdem sehr emotional werden

werden Herausforderung: Schwierigkeiten in Situationen, die sie nicht einzuschätzen weiß (Tierangriff, Verletzungen, Überforderung)

Nach eigenem Ranking hat Sabrina nur vier Gegenstände mitgenommen: ein Messer, eine Klappsäge, ein Gefäß und Feuerstahl. Ob sie trotz fehlender Erfahrung mit diesen Tools in der Wildnis klarkommt, erfahren wir bei 7 vs. Wild!