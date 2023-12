7 vs. Wild Staffel 3: Affe und Hannah machen unglaubliche Entdeckung

© 7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

Es ist der neunte Tag im Projekt 7 vs. Wild Teams. Die Duos haben den Großteil der Zeit hinter sich und mobilisieren ihre letzten Kräfte, um die restlichen Tage zu überstehen.

AffeaufBike und Hannah nehmen all ihre Energieressourcen zusammen und starten eine Expedition zur nächstgelegenen Bucht neben ihrem Spot. Dort machen sie eine Entdeckung, die die restlichen Tage in der Wildnis bedeutend verändern kann.

7 vs. Wild Staffel 3: „Wir machen hier eine Lost Place Folge“

Auf den ersten Blick scheint nur ein wenig verarbeitetes Holz durch die dichten Büsche, doch mit jedem Schritt näher sind die Gebäude besser zu erkennen. Mehrere Blockhütten, die mehr oder weniger gut in Schuss sind, erinnern auf den ersten Blick an ein Minecraft-Dorf.

Hannah und Affe haben damit quasi den heiligen Gral gefunden, der zu Beginn der zwei Wochen noch viel entscheidender hätte sein können.

„Boah krass, hätten wir das an Tag zwei gefunden oder so, wären wir hier geblieben […]? Jetzt will man nicht mehr umziehen, ne?“

Die Blockhütten scheinen recht plötzlich verlassen worden zu sein. Alte Kleidung, Zeitschriften und Bücher finden die Entdeckerinnen. Einige Schriftstücke sind auf Deutsch verfasst und scheinen noch nicht sonderlich alt zu sein.

Dorf geraidet: Das Meme wurde Wirklichkeit

Eigentlich war der Gag auf Trymacs und Rumathra bezogen, die mit ihrer jahrelangen Erfahrung in Clash of Clans dazu prädestiniert wären ein Dorf in Kanadas Wildnis zu raiden. Die Prophezeiung erfüllt sich, allerdings mit Affe und Hannah als Hauptfiguren.

„Der Tag heute wird so verfliegen, wenn wir so aufgeregt die ganze Zeit gucken werden, was wir mitnehmen können.“

Nach einer ausgiebigen Erkundungstour haben die beiden einige Dinge zusammengesammelt, die sie mit zu ihrem Spot nehmen. Darunter ein Buch, Hausschlappen und ein Wand-Organizer mit unterschiedlich großen Fächern.

Verlassenes Dorf: Was haben die beiden da gefunden?

Im Reddit zur Serie tummeln sich natürlich schon Theorien rund um die gefundenen Gebäude. Die Hobbydetektive haben keine Mühen gescheut, um den Ursprung der Hütten ausfindig zu machen.

Anhaltspunkte bieten die Location auf Nigei Island, das Datum auf den Zeitschriften und die Bücher. Neben einer englischen Bibel hat Affe das Buch „Schnappt Shorty“ gefunden. Die deutsche Ausgabe wurde erstmals 1993 gedruckt und verkauft.

Die Zeitschriften stammen laut Hannah aus den Jahren 1993/1994. Zu genau dieser Zeit soll ein deutscher Auswanderer namens Markus Kronwitter auf Nigei Island mehrere Gebäude gebaut haben, die ursprünglich von Bootsbauern genutzt wurden.

Mittlerweile ist unter dem Namen Malei Island Resort ganz in der Nähe eine Unterbringung gebaut worden, die von Touristen gemietet werden kann und mit allerlei Aktivitäten verbunden ist. In der Geschichte dieses Resorts ist von Markus Kronwitter und seinem Walten dort die Rede.

Ob es sich tatsächlich um die Wirkstätte von Markus Kronwitter handelt ist erstmal schwer zu sagen. Allerdings sie die Übereinstimmungen was den Zeitraum, die deutschsprachige Literatur und die Location angeht nicht von der Hand zu weisen.

