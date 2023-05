7 vs. Wild Staffel 3: Knossi und Sascha Huber sind dabei! „Das ist die Zusage“

Die Frist ist abgelaufen. Bis zum 30. April mussten sich die nominierten Teams entscheiden, ob sie an der dritten Staffel 7 vs. Wild teilnehmen oder nicht. Knossi und Sascha haben es sich nicht nehmen lassen, bis zur letzten Sekunde zu warten und ihre Entscheidung live im Stream bekanntzugeben. Das Format wird mit den selbsternannten Brüdern stattfinden.

7 vs. Wild: „Wir sind dabei, das ist die Zusage“

Sascha Huber und Knossi wurden als Team für die dritte Staffel 7 vs. Wild nominiert. Anfänglich hielt sich die Freude in Grenzen. Die beiden waren überrumpelt, hatten nicht mit der Nominierung gerechnet. Viele hatten gehofft, dass die beiden zusagen und sich zusammen als Team beweisen können.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

Die Herausforderung haben sie nun angenommen. Beide haben sich zu einem Livestream auf Twitch getroffen, um ihre Entscheidung bekannt zu geben. Mit zeitweise über 60.000 Zuschauer*innen wurde ihre Zusage groß angekündigt. Normalerweise zieht Knossi im Schnitt 20.000 Zuschauende in seine Streams.

„Sollen sie kommen, wir machen mit. 7 in the Wild. Jawoll, Staffel drei. Jetzt ist es so weit Sascha, wir ziehen es durch!“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Knossi und Sascha: Die Fans feiern ihr Duo

Die beiden Bärenbrüder haben sich in der zweiten Staffel nicht gesucht, aber gefunden. Von Anfang an verband die zwei ein unzertrennlicher Siegeswille. Eine Freundschaft fürs Leben ist entstanden. Die dürfen sie dieses Jahr in Kanada oder Alaska auf die Probe stellen.

Die Fan freuen sich auf jeden Fall. Die Zuschauerzahlen in Knossis Stream sprechen Bände. Auch in den sozialen Medien feiert die Community ihr Lieblingsteam und unterstützt deren Entscheidung. Schon im Vorfeld gab es nur wenige Stimmen, die sich gegen eine Teilnahme der beiden ausgesprochen haben.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Was sagt ihr zu der Entscheidung von Sascha und Knossi? Freut ihr euch die beiden in einem Team antreten zu sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!