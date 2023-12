7 vs. Wild: Experte kennt wahren Grund für Abbruch von Fritz und Mattin

© YouTube: Joe Vogel/7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

Die dritte Staffel 7 vs. Wild läuft mittlerweile auf Freevee und YouTube und begeistert hunderttausende Fans. Experten aus verschiedenen Gebieten rund um Survival und Wildnis schalten sich ein, um die Serie zu analysieren.

So auch Joe Vogel. Er glaubt den echten Grund zu kennen, warum SurvivalMattin und Fritz ihre Teilnahme am dritten Tag abgebrochen haben.

Abbruch von Fritz und Mattin: Das ist passiert

Während im Vorfeld viel darüber diskutiert wurde, ob und wie lange die Influencer-Teams durchhalten werden, machten sich die Fans bei Fritz und Mattin gar keine Sorgen. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.

Das deklarierte Profi-Team hat die Teilnahme am dritten Tag nach der Aussetzung abgebrochen. Bereits am Tag davor waren die beiden von einem langen Verbleib in der Sendung nicht mehr überzeugt.

Neben gesundheitlichen Hindernissen bahnte sich ein großes Problem an, welches die beiden laut eigener Aussage letztendlich zum Aufgeben zwang: Die Zerstörung ihrer Süßwasserquelle.

„Was für eine Option auf Süßwasser sollen wir haben? Es wird keine geben.“

Experte ist sicher: Trinkwasser wäre kein Problem gewesen

Joe Vogel betreibt als Biologe, Autor und Survival Trainer einen eigenen YouTube-Kanal. Auf dem hat er ein Video veröffentlicht, in dem er darauf eingeht, was seiner Meinung nach der Grund für Fritz‘ und Mattins Abbruch war.

“Ich glaube nicht, dass das Trinkwasserproblem der Grund für den Abbruch war, sondern Motivation und psychische Dinge. Auch der Rücken von Mattin spielt vielleicht sicherlich eine Rolle.“

An trinkbares Wasser wären die beiden laut ihm früher oder später gekommen. Entweder durch Süßwasserschichten an der Oberfläche oder durch Wasser in Fleisch von Fischen und Krebsen.

Vielmehr sieht er mangelnde Motivation, schlechte Vorbereitung und Mattins gesundheitliche Probleme als Grund. Das wäre durchaus möglich, denn gerade die letzten Tage vor der Aussetzung waren für Fritz und alle Beteiligten eine ziemliche Zerreißprobe.

Psychisch waren die Teilnehmer*innen mit Sicherheit nicht auf dem besten Stand.

Wie seht ihr das: Hätten Mattin und Fritz die 14 Tage doch durchhalten können? Schreibt es uns in die Kommentare!