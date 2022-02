5 kommende Soulslikes, die ihr unbedingt im Auge behalten solltet!

„Dark Souls“-Fans haben momentan natürlich nur einen baldigen Release im Kopf: From Softwares nächstes Meisterwerk Elden Ring, das euch schon ab dem 25. Februar in seine offene Welt einlädt und mit einer kryptischen Geschichte und knackigen Bosskämpfen lockt.

Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Zukunft nicht noch viele weitere wundervolle Titel des Genres für euch parat hält. Um also schon mal euren Terminkalender für die Zeit nach „Elden Ring“ vorzubereiten, haben wir für euch fünf weitere Soulslikes zusammengefasst, die ihr euch definitiv merken solltet.

Wenn ihr gar nicht so genau wisst, was Soulslikes eigentlich sind, schaut am besten bei diesem Artikel vorbei. Dort findet ihr auch sechs hervorragende Genre-Vertreter, mit denen ihr euch die Wartezeit bis zum nächsten großen Spiel locker-leicht verkürzen könnt. Und wer sich bereits an „Dark Souls“ und Co. versucht hat, aber einfach keinen Zugang dazu findet, dem seien unsere Einsteigertipps ans Herz gelegt.

Platz 5: Lies of P

In „Lies of P“ erwarten euch düstere Gassen und gefährliche Maschinenwesen. © Roung8 / Neowiz

Die Stadt Krat ist ein Höllenpfuhl, dessen brennende Straßen und verlassene Ruinen nur noch von manischen Maschinen heimgesucht werden. Inmitten der Trümmer sucht die Puppe Pinocchio nach ihrem Meister Gepetto und muss auf dem rauen Pflaster bereits früh um ihr mechanisches Leben kämpfen. Wenn euch die beiden Charaktere dabei ein Begriff sind, dann kommt das nicht von ungefähr: Denn das Action-Rollenspiel „Lies of P“ orientiert sich nämlich entfernt an der Geschichte des italienischen Schriftstellers Carlo Collodi.

Neben dem düsteren Twist erwartet euch „Lies of P“ allerdings ein unbarmherziges Erlebnis, denn die Entwickler des südkoreanischen Studios Round8 sind riesige Fans von „Dark Souls“, „Bloodborne“ und Konsorten. Damit ihr den blutrünstigen Marionetten von Krat trotzdem etwas entgegenzusetzen habt, versorgt euch das Spiel mit einer Reihe verschiedenster Waffen, von einer grobschlächtigen Säge bis hin zum feurigen Flammenwerfer.

Geplanter Release: 2023

2023 Geplante Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series, PC (via Steam)

PlayStation 5, Xbox Series, PC (via Steam) Entwickler: Round8

Round8 Publisher: Neowiz