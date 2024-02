Zum Release der PS6: Bekommen wir von Sony doch noch einen PSP-Nachfolger?

In den kommenden Jahren dürften wir so einige neue Gaming-Geräte serviert bekommen. Darunter befinden sich die Nintendo Switch 2, die PS5 Pro und womöglich sogar ein Handheld aus dem Hause Sony, der in Richtung der beliebten PSP tendieren könnte.

Sonys Ankündigung des PlayStation Portal Remote Players im vergangenen Jahr hinterließ zahlreiche enttäusche Fans, da im Vorfeld eigentlich ein waschechter Handheld, ähnlich wie die Switch, erwartet wurde.

Veröffentlicht wurde schließlich aber ein Streaming-Handheld, der ohne eine eigene PS5 sowie eine stabile Internetverbindung völlig nutzlos ist. Und dennoch ist die Hardware derzeit immer mal wieder ausverkauft und scheint großes Interesse zu erregen.

Allein das zeigt schon, dass PlayStation-Spieler nach wie vor auf eine mobile Alternative zu ihrer PS4 und PS5 warten, um ihre Titel auch ohne Internetverbindung von überall aus genießen zu können.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Erwartet uns wirklich eine neue PSP?

Doch wie sind die Aussichten auf einen richtigen Sony-Handheld? Der Leaker Moore’s Law is Dead hat in einem Video auf seinem YouTube-Kanal Informationen darüber geteilt, dass Sony angeblich an einem Gaming-Handheld arbeitet, der in den kommenden Jahren erscheinen soll.

Derzeit befinde sich diese Konsole aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, weshalb der Release erst in zwei bis drei Jahren erwartet wird.

Zusätzlich behauptet der Leaker, dass dieser Handheld zur Generation der PS6 gehören wird und somit wohl erst nach dem Release der PlayStation 6 erscheint.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Im Inneren der mobilen Konsole soll ein AMD-Chip werkeln, der von dem Hersteller speziell für diesen Handheld entwickelt wurde.

Mit 10 Computer Unites soll der PSP-Nachfolger über genügend Power verfügen, um PS4-Titel ohne Probleme darstellen zu können. Zusätzlich könnte es einen PS5-Patch geben, damit auch aufwändigere PS5-Spiele auf dem Handheld laufen, dafür dann aber mit einer niedrigeren Auflösung.

All diese Informationen sollten aber natürlich mit Vorsicht genossen werden, da dieser vermeintliche Leak nicht verifiziert werden kann. Es erscheint aber nicht allzu weit hergeholt, dass Sony bereits seit längerer Zeit an einem eigenen Handheld werkelt und diesen nach dem Release der PS6 veröffentlichen möchte.

Die Nachfrage der eigenen Fans ist in jedem Fall groß und die Veröffentlichung von PS Portal hat das Interesse noch einmal zusätzlich angefacht. Dennoch stehen einige offene Fragen im Raum, über die wir derzeit aber höchstens spekulieren können.

Zum Beispiel frage ich mich, sollte das Gerücht stimmen und das Gerät gemeinsam mit der PS6 erscheinen, ob darauf auch PS6-Spiele laufen werden? Denn wenn schon für PS5-Titel ein separater Patch benötigt wird, reicht die Leistung für noch aufwändigere Spiele dann vielleicht gar nicht mehr aus?

Aber was haltet ihr von diesem Leak? Würdet ihr euch über einen richtigen Sony-Handheld freuen oder zockt ihr lieber an eurer stationären Konsole? Haut eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!