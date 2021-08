Zocker wird vom Blitz geschockt – durchs Haus direkt in die Konsole

Eine bemerkenswerte Meldung via WKRN handelt von einem Mann aus Robertson County, Tennessee. Dieser wurde doch tatsächlich von einem Blitz getroffen, als er an seiner Konsole in aller Seelenruhe gespielt hat.

Wie konnte es dazu kommen? Was wie ein vollkommen absurdes Setting klingt, ist jedoch tatsächlich so passiert. Der Mann hat während eines Sturms gezockt. Ein naher Blitzeinschlag soll dazu geführt haben, dass er durch seinen kabelgebundenen Controller geschockt wurde.

Kurz nachdem es ihn erwischt hat, hatte er laut Aussagen umgehend den Notruf gewählt. Wie der Assistenzarzt Josh Rice des Robertson County Emergency Medical Services gegenüber News 2 berichtet, haben die Helfer vor Ort einen Blitzeinschlag feststellen können. Dieser sei unmittelbar ins Haus oder direkt daneben eingeschlagen, was zum besagten Vorfall geführt habe.

Mann trotz Blitzeinschlag unverletzt

Dem Mann geht es zum Glück gut, er ist wohl vollkommen unverletzt und hat lediglich einen mentalen Schock davongetragen, nachdem er physisch geschockt wurde. Der Notfalldienst vor Ort stellte beim Eintreffen fest, dass er keine bleibenden Schäden davongetragen hatte. Er musste nicht einmal ins Krankenhaus transportiert werden. Es ist also noch einmal gut ausgegangen für ihn.

Tatsächlich ist dies jedoch gar keine Seltenheit. Ein weiterer Vorfall dieser Art bezieht sich auf eine Profispielerin KarmahTV, die zumeist Rocket League spielt. Sie hat ebenfalls während eines Sturms an der Konsole gezockt und hatte einen kabelgebundenen Controller in der Hand. Im Gegensatz zum Robertson County-Vorfall hatte sie jedoch Verbrennungen an der Hand davongetragen.

Wichtig: Wenn es draußen gewittert, sollten wir also lieber mal alle technischen Geräte abschalten, um auf Nummer sicher zu gehen.