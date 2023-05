Zelda – Tears of the Kingdom: Release treibt Suchanfragen auf Pornhub in die Höhe

Seit dem Release von Zelda: Tears of the Kingdom dreht sich in der Gamingbranche viel um das Open-World-Abenteuer. Die Spieler*innen suchen nach Händlern, Guides oder Hintergrundinformationen. Auf Pornhub hat der Release die Suchanfragen ebenfalls verändert. Die Webseite hat eine alleinige Analyse zu genau diesen Zahlen veröffentlicht.

Pornhub: Suchanfragen nach Zelda schießen in astronomische Höhen

Tears of the Kingdom ist vor knapp zwei Wochen auf dem Markt erschienen. Seitdem häufen sich die Suchanfragen nach allen möglichen Informationen rund um den Titel. Auf einer bestimmten Plattform haben sich die Einträge zu Zelda ebenfalls deutlich gehäuft: Auf Pornhub.

Laut ihrer Auswertung haben die Verantwortlichen bei Pornhub schon im Vorhinein mit einem Anstieg der Suchanfragen zum Thema gerechnet. Doch welches Ausmaß die Zahlen annehmen würden, dürfte selbst die Statistiker der Seite überrascht haben.

Der Suchbegriff „Zelda“ hat bereits vor dem Release die erste markante Steigerung erfahren und ein Plus von 236 Prozent verzeichnet. Vergleichen wurden die Zahlen mit den durchschnittlichen Anfragen im ersten Quartal 2023. Seit dem Releasetag verdoppelte sich die Zunahme von Tag zu Tag, bis sie am 15. Mai auf ihrem Peak mit einem Plus von 1.477 Prozent angekommen waren.

Legend of Zelda auf Pornhub hoch im Kurs

Was absolute Zahlen angeht, ist „Legend of Zelda“ mit Abstand der am häufigsten gesuchte Begriff, gefolgt von „Zelda Hentai“. Auf Platz vier befindet sich die Kombination aus Purah und Zelda. Die hat zwar nicht die meisten absoluten Suchanfragen, hat aber den größten Zuwachs erlebt.

„Es scheint, als sei der Charakter Purah ganz oben auf der Liste, da der Begriff ‚purah zelda‘ einen enormen Zuwachs von 42.257 Prozent hinlegte! Zweiter nach Purah war ‚legend of zelda rule 34‘, die einen Zuwachs von 22.067 Prozent verzeichnen konnte.“

Die Regel 34 ist eine der zentralen Regeln des Internets und besagt folgendes: Wenn etwas existiert, gibt es eine pornografische Version davon. Das scheint gerade bei Videospielen eindeutig zuzutreffen, wenn man die Vielfalt der Suchanfragen auf Pornhub betrachtet und wir sprechen hier nur von The Legend of Zelda!