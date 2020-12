Zelda: Breath of the Wild – New Game+ starten, dank Glitch möglich & lässt euch Lichtbogen immer einsetzen – Guide (Lösung)

Ihr könnt in The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein New Game+ mit vollem Inventar starten. Ein Glitch macht’s möglich!

Glitch: Alle Waffen in ein New Game+ mitnehmen

Der Lichtbogen ist eine besondere Waffe in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Nicht nur ist die Waffe unglaublich stark, unzerstörbar und besitzt endlos Munition, ihr dürft sie außerdem nur im finalen Kampf gegen die Verheerung Ganon einsetzen.

Wusstet ihr aber, dass ihr den Lichtbogen auch außerhalb des Finalkampfes nutzen könnt? Oder sogar ein ganz neues Spiel mit der Waffe im Gepäck starten? Dank des Memory-Storage-Glitches könnt ihr nämlich ein New Game+ beginnen, bei dem ihr alle Items und Waffen eines anderen Spielstandes mitnehmen dürft.

Das betrifft also nicht nur den Lichtbogen, sondern ebenfalls das Masterschwert, den Gleiter und vieles mehr.

Der YouTuber LegendofLinkk entdeckte diesen Glitch. In einem Video von Gaming Reinvented wird erklärt, wie sich der Spielfehler zu eurem Vorteil ausnutzen lässt.

Dabei eines Vorweg: Für den Glitch ist viel Vorarbeit nötig.

Offiziell gibt es kein New Game+ in Zelda BOTW

Nintendo hat nie einen offiziellen New Game+-Modus für „Breath of the Wild“ programmiert. Dieser Glitch ist also eure einzige Möglichkeit dafür.

Da das Spiel auch schon fast vier Jahre alt ist, wird vermutlich nie ein solcher Modus per Update noch nachgereicht.

Nachfolger zu Breath of the Wild schon in Arbeit

Was sich jedoch bereits in Arbeit befindet, ist ein Nachfolger zu BOTW. Nintendo kündigte Zelda: Breath of the Wild 2 offiziell während der E3 2019 an. Ein Erscheinungstermin für das Spiel gibt es allerdings noch nicht. Vielleicht verfügt das Sequel ja über einen richtigen „New Game Plus“-Modus.