Xbox Series X: Das Angebot bei Vorbestellungen sei laut Microsoft begrenzt

Am morgigen Dienstag, den 22. September 2020 werden die Vorbestellungen für die Xbox Series X und Xbox Series S offiziell starten. Alle wichtigen Infos zu dem Preorder-Start der neuen Microsoft-Konsolen haben wir euch in diesem Beitrag übersichtlich zusammengefasst.

Doch ähnlich wie bei der PS5 könnte es unter Umständen nicht ganz einfach sein, die neuen Konsole direkt am Release-Tag im November in den eigenen Händen zu halten. Darauf deutet jetzt auch eine E-Mail seitens Microsoft hin, in der die Vorbestellungen beworben werden. Darin enthalten ist eine Warnung für potenzielle Käufer, die darauf hinweist, dass „das Angebot begrenzt“ ist.

Microsoft rät zur Eile

Zwar ist dieser Hinweis keine große Überraschung und es erscheint nachvollziehbar, dass Microsoft in einer solchen E-Mail zum frühen Kaufen beziehungsweise Vorbestellen rät. Trotzdem solltet ihr am morgigen Dienstag möglichst schnell zuschlagen, wenn ihr die Konsole am 10. November bequem zu euch nach Hause geliefert bekommen möchtet.

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vorbestellung der PS5 wagen wir es allerdings vorherzusagen, dass es deutlich einfacher sein dürfte, sich eine Xbox Series X/S zu sichern. In jedem Fall wird es aber sehr interessant zu beobachten sein, wie die Vorbestellungen morgen ablaufen werden und ob Microsoft aus den Fehlern von Sony oder Nvidia bei dem Launch der GeForce RTX 3080 lernen konnte.