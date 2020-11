Xbox Series X bei Otto gerade wieder verfügbar!

Während die PS5 derzeit komplett ausverkauft ist und deshalb nicht bestellt werden kann, ist die Xbox Series X zum aktuellen Zeitpunkt dem Onlinehändler Otto verfügbar.

Möchtet ihr die Next-Gen-Konsole von Microsoft also noch in diesem Jahr in Händen halten, solltet ihr jetzt schnell sein.

Xbox Series X-Preis und Release bei Otto (Preorder)

Die wichtigsten Infos zur neuen Microsoft-Konsolen haben wir euch im Folgenden noch einmal aufgelistet.

Release-Datum: 10. November 2020

10. November 2020 Preis: 499,90 Euro für die Xbox Series X

499,90 Euro für die Xbox Series X Preis: 69 Euro für den neuen Xbox-Controller