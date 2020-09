Xbox Games with Gold-Titel für Oktober 2020 sind bekannt

Microsoft hat verkündet, welche Spiele uns im kommenden September als kostenlose Games with Gold erfreuen werden. Die im Folgenden aufgeführten Spiele können Xbox Live Gold-Abonnenten absolut kostenfrei auf der Xbox One und durch Abwärtskompatibilität ebenso auf der Xbox 360 in den genannten Zeiträumen spielen. Stürzt euch also ins Abenteuer.

1. September – 31. Oktober: Slayway Camp: Butcher’s Cut (Xbox One)

(Xbox One) 16. Oktober – 15. November: Maid of Sker (Xbox One)

(Xbox One) 1. Oktober – 15. Oktober: Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox One und Xbox 360)

(Xbox One und Xbox 360) 16. Oktober – 31. Oktober: Costume Quest (Xbox One und Xbox 360)

Wie erhalte ich die Games with Gold? Den exklusiven Zugriff auf die genannten Spiele erhalten Abonnenten von Xbox Live Gold. Gleichzeitig beinhaltet die Mitgliedschaft einen Multiplayer-Service, weitere kostenlose Spiele und spezielle Rabatte im Microsoft Store. Der Zugang zu all den genannten Boni ist auch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten, der diese Vorteile bietet und zusätzlich den Zugang zu über 100 Spielen des Xbox Game Pass.

Für den laufenden Monat könnt ihr mit dem Abo noch in folgende GwG-Spiele eintauchen: