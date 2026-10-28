Nur wenige Tage vor dem Start von World of Warcraft: Forever nimmt Blizzard noch einmal deutliche Anpassungen an den Volksfähigkeiten vor. Der jüngste Balance-Durchgang vom 26. Oktober 2026 verändert mehrere Boni, obwohl die Beta bereits am 21. Oktober 2026 beendet wurde.

Die Änderungen mögen auf den ersten Blick klein wirken, doch genau solche Prozentwerte entscheiden häufig darüber, welche Kombination aus Volk und Klasse von der Community als optimal angesehen wird. Damit kehrt bereits vor der Veröffentlichung ein Problem zurück, das WoW Classic stark geprägt hat: Die Charaktererstellung droht zur Rechenaufgabe zu werden.

Blizzard überarbeitet die Volksfähigkeiten kurz vor dem Start

Blizzard begründet den letzten Durchgang in den offiziellen Entwicklungsnotizen mit Rückmeldungen aus der Community. Einige neue Boni hätten zu allgemein gewirkt, während andere als objektiv stärker wahrgenommen wurden.

Der aktuelle Stand umfasst folgende Anpassungen:

Menschen: Rücksichtslos gewährt nur noch 1 Prozent kritische Trefferchance statt 2 Prozent. Der Bonus von Der menschliche Geist steigt dafür von 5 auf 10 Prozent Willenskraft.

Rücksichtslos gewährt nur noch 1 Prozent kritische Trefferchance statt 2 Prozent. Der Bonus von Der menschliche Geist steigt dafür von 5 auf 10 Prozent Willenskraft. Zwerge: Erdzorn mit 2 Prozent zusätzlichem kritischen Schaden und kritischer Heilung entfällt. Präzision des Handwerkers erhöht stattdessen die Trefferchance von Angriffen und Zaubern um 1 Prozent.

Erdzorn mit 2 Prozent zusätzlichem kritischen Schaden und kritischer Heilung entfällt. Präzision des Handwerkers erhöht stattdessen die Trefferchance von Angriffen und Zaubern um 1 Prozent. Tauren: Ebenenlauf gewährt pro Stapel 2 Prozent Bewegungsgeschwindigkeit und erreicht maximal 60 Prozent. Der Bonus gilt nicht mehr beim Reiten. Ausdauer erhöht ausschließlich die Gesundheit um 5 Prozent.

Ebenenlauf gewährt pro Stapel 2 Prozent Bewegungsgeschwindigkeit und erreicht maximal 60 Prozent. Der Bonus gilt nicht mehr beim Reiten. Ausdauer erhöht ausschließlich die Gesundheit um 5 Prozent. Orks: Der passive Bonus Wild mit 1 Prozent kritischer Trefferchance wird entfernt. Befehlsgewalt kehrt zurück und erhöht den Schaden von Jägerbegleitern und Dämonen der Hexenmeister um 5 Prozent. Die Abklingzeit von Kochendes Blut sinkt wieder von drei auf zwei Minuten.

Der passive Bonus Wild mit 1 Prozent kritischer Trefferchance wird entfernt. Befehlsgewalt kehrt zurück und erhöht den Schaden von Jägerbegleitern und Dämonen der Hexenmeister um 5 Prozent. Die Abklingzeit von Kochendes Blut sinkt wieder von drei auf zwei Minuten. Trolle: Die Dauer von Berserker steigt von 10 auf 15 Sekunden.

Die Dauer von Berserker steigt von 10 auf 15 Sekunden. Untote: Die interne Abklingzeit von Berührung des Grabes sinkt von 25 auf 15 Sekunden.

Die interne Abklingzeit von Berührung des Grabes sinkt von 25 auf 15 Sekunden. Himmelsgeborene: Der passive Tempobonus fällt von 3 auf 2 Prozent. Leylinie lesen regeneriert 15 Sekunden lang 50 Prozent mehr Gesundheit und Mana. In der Nähe einer Leylinie entsteht ein einstündiger Effekt, der den Bonus auf 100 Prozent erhöht.

Der passive Tempobonus fällt von 3 auf 2 Prozent. Leylinie lesen regeneriert 15 Sekunden lang 50 Prozent mehr Gesundheit und Mana. In der Nähe einer Leylinie entsteht ein einstündiger Effekt, der den Bonus auf 100 Prozent erhöht. Himmelsgeborene Windformer: Himmelsblick erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 15 Sekunden lang um 15 Prozent. An einer Elementarkonvergenz steigt der Bonus für eine Stunde auf 30 Prozent. Die einstündigen Verstärkungen bleiben nach dem Tod erhalten, verschwinden aber beim Betreten eines Schlachtzugs.

Auch die Klassen bleiben ein bewegliches Ziel

Die Volksfähigkeiten sind nur der sichtbarste Teil der kurzfristigen Abstimmung. Bereits das Update vom 15. Oktober 2026 nahm Änderungen an sämtlichen Klassen vor. Beim Paladin sank beispielsweise der Zaubermachtkoeffizient von Weihe pro Treffer von 0,095 auf 0,042.

Beim Priester wurde die Abklingzeit von Verschlingende Seuche von 60 auf 24 Sekunden reduziert, während Schattenwort: Tod nun 18 statt 12 Sekunden benötigt. Die Eislanzenschadenssteigerung gegen eingefrorene Ziele des Magiers fiel gleichzeitig von 300 auf 200 Prozent.

Solche Anpassungen gehören grundsätzlich in eine Beta. Problematisch ist jedoch die hohe Geschwindigkeit, mit der Blizzard Talente, Fähigkeiten und Volksboni neu ordnet. Jeder Durchgang startet die Diskussion über optimale Klassen und Völker erneut und fördert damit genau jene Meta-Kultur, die den Entdeckergeist von WoW Classic zunehmend verdrängt hat.

Der Classic-Geist trifft auf moderne Optimierung

World of Warcraft: Forever soll ein neu interpretiertes Azeroth bieten, das noch nicht vollständig durchgerechnet ist. Gleichzeitig liefert jede kurzfristige Anpassung neue Werte für Simulationen, Ranglisten und Build-Guides. Wer sein Volk aus optischen oder erzählerischen Gründen auswählt, könnte später feststellen, dass Gruppen andere Kombinationen bevorzugen.

Mit dem Start am 4. November 2026 beginnt deshalb ein wichtiger Balanceakt. Blizzard muss auf problematische Unterschiede reagieren, ohne Forever durch ständige Korrekturen schon früh wie eine laufende Tabellenkalkulation wirken zu lassen. Gerade bei einem dauerhaften Classic-Plus-Ableger sollte die Identität eines Charakters länger halten als der nächste Balance-Durchgang.

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