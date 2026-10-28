Sony erweitert das Zubehörangebot für die PlayStation 5 im Jahr 2027 um drei auffällige DualSense-Controller. Die neue Prism Collection setzt auf transparente Gehäuse, durch die Teile der Technik im Inneren sichtbar werden.

Damit greift Sony den durchsichtigen Hardware-Look der späten 1990er und frühen 2000er Jahre auf, kombiniert ihn jedoch mit der Formensprache der PS5. Neben den Controllern umfasst die Kollektion passende Konsolen-Cover.

Drei transparente DualSense-Designs für die PS5

Die auf dem PlayStation Blog vorgestellte Prism Collection erscheint in drei Farben. Alle Varianten besitzen eine glänzende Oberfläche und ein weitgehend einfarbig gehaltenes Design.

Flare Orange mit einem kräftigen, stellenweise leicht rosafarben wirkenden Orangeton

Emerald Green mit einer tiefen, dunkelgrünen Farbgebung

Graphite Gray mit einem kühlen, zurückhaltenden Grauton

Das transparente Material zieht sich bis über die Rückseite der Controller und gibt den Blick auf die verbaute DualSense-Technik frei. Eine metallisch gestaltete Abdeckung im mittleren Bereich soll die durchsichtigen und geschlossenen Flächen optisch miteinander verbinden.

Leo Cardoso aus Sonys Designteam erklärt, dass sich viele Fans eine Rückkehr transparenter Controller gewünscht hätten. Das bekannte Konzept sollte deshalb in einer modernen Form zurückkehren, die zum industriellen Design der PS5 passt.

Wir wollten den ikonischen transparenten Trend der späten 1990er Jahre auf moderne Weise zurückbringen und mit dem Design der PS5 verbinden.

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Preis und Vorbestellung in Deutschland

Die Vorbestellungen beginnen am 10. November 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit. Bestellungen sollen in Deutschland direkt über PlayStation sowie bei teilnehmenden Händlern möglich sein. Die Veröffentlichung der Prism Collection startet am 4. Februar 2027, wobei der genaue Verkaufstermin je nach Händler abweichen kann.

Produkt Unverbindliche Preisempfehlung DualSense Wireless-Controller 84,99 Euro Passendes PS5-Konsolen-Cover 74,99 Euro

Wer Controller und Konsolen-Cover im gleichen Farbton kombinieren möchte, zahlt nach den empfohlenen Preisen insgesamt 159,98 Euro. Die Cover werden in Märkten mit PlayStation Direct, darunter Deutschland, direkt von PlayStation angeboten. In weiteren Regionen sollen begrenzte Stückzahlen bei ausgewählten Händlern erscheinen.

Release zwischen zwei großen PS5-Spielen

Die neue Hardware erscheint mitten in einer dicht belegten Phase für Sonys Konsole. Das von Firesprite entwickelte Until Dawn 2 kommt bereits am 28. Januar 2027 für die PS5 auf den Markt.

Wenige Wochen nach der Prism Collection folgt am 16. Februar 2027 God of War Laufey. Käufer können sich somit rechtzeitig vor den ersten großen PlayStation-Veröffentlichungen des Jahres mit einem neuen Controller ausstatten.

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