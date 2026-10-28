Hello Games hat am 28. Oktober 2026 mit Forsaken das nächste große Update für No Man’s Sky veröffentlicht. Version 7.10 kombiniert neue Halloween-Inhalte mit Komfortverbesserungen, zusätzlichen Aktivitäten im Weltraum und einer mobilen Umsetzung für iPhone und iPad.

Forsaken ist bereits das 42. benannte Update seit dem ursprünglichen Release im August 2016. Zugleich handelt es sich nach Remnant, Xeno Arena, The Swarm und Cosmos um die fünfte große Erweiterung des Jubiläumsjahres.

Forsaken-Händler bringen biomechanische Belohnungen

Im Mittelpunkt der offiziellen Patchnotes stehen unheimliche Andenken, die an verseuchten Außenposten, verlassenen Frachtern, Wracks im tiefen Weltraum und planetaren Ausgrabungsstätten auftauchen. Wer sich beim Bergen zu lange in ihrer Nähe aufhält, zieht feindselige Grenzhorrorwesen an.

Die Fundstücke lassen sich bei neuen Forsaken-Händlern gegen besondere Ausrüstung und Komponenten eintauschen. Zu den wichtigsten Inhalten gehören:

Biomechanische Corvette-Bauteile für düstere Schiffsdesigns

Vantage-Klasse-Cockpit mit besonders breitem Sichtfeld

Hornet-Klasse-Cockpit mit insektenartiger Optik und drei Varianten

Viper-Klasse-Cockpit mit beleuchteten Paneelen und drei Bauformen

Mantis-Klasse-Cockpit mit verstärkten Streben und konfigurierbaren Elementen

Legion-Klasse-Innenräume mit schmalen Decken und funktionaler Gestaltung

Ein lebendes Multiwerkzeug in Form einer Larvenkanone

Der kosmetische Larventank-Helm und ein zusätzlicher Titel

Neue Kurieraufträge machen Corvette-Besitzer außerdem zu interplanetaren Paketboten. Voraussetzung ist eine Gravitino-Spule. An Außenposten im tiefen Weltraum warten zudem weitere Holo-Arena-Herausforderer für Kämpfe mit zusammengestellten Kreaturenteams.

Nahtlose Warps und ein reduziertes HUD

Eine der größten spielerischen Verbesserungen ist das nahtlose Warpen. Benachbarte Sterne können direkt im Weltraum anvisiert und angeflogen werden, ohne zuvor die Galaxiekarte zu öffnen. Befindet sich das Missionsziel in einem anderen System, wird der passende Stern mit einem Missionssymbol markiert.

Der neue Minimalmodus reduziert Kompass, Gefahrenschutzanzeigen, Missionsmeldungen und unwichtige Markierungen. Hinzu kommt ein radiales Auswahlmenü, über das sich die Modi des Multiwerkzeugs schneller wechseln lassen.

Orbitale Konstruktionen können nun auf die Server hochgeladen werden. Weitere Anpassungen umfassen eine Corvette-Landeplattform an planetaren Handelsposten, frei platzierbare Sauerstoffsammler, überarbeitete Forschungsbäume sowie zusätzliche Katalogeinträge und Hilfestellungen für die Bergung von Materialien im tiefen Weltraum.

No Man’s Sky startet auf iPhone und iPad

Forsaken begleitet zugleich die erste native iOS- und iPadOS-Version. Der Einstieg ist kostenlos, während die Vollversion im deutschen App Store einmalig 22,99 Euro kostet. Dort wird aktuell der 29. Oktober 2026 als voraussichtlicher Termin genannt, während Hello Games die Veröffentlichung bereits für den 28. Oktober angekündigt hat.

Die rund 3,8 Gigabyte große App benötigt mindestens iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 und einen A12-Bionic-Chip oder neuer. Multiplayer wird auf iOS zunächst nicht unterstützt, planetare Siedlungen stehen erst ab dem iPhone 15 Pro zur Verfügung.

Version 7.10 behebt darüber hinaus zahlreiche Probleme mit Benutzeroberfläche, Audio, Animationen, Frachterkämpfen, Corvette-Modulen und Inventarübertragungen. Hello Games verspricht außerdem deutliche Speicheroptimierungen für VR und Xbox Series, eine geringere Texturspeichernutzung auf PS4 sowie kürzere Ladezeiten auf älteren Konsolen.

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