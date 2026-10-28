Sony hat die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für November 2026 offiziell vorgestellt. Ab dem 3. November 2026 können Mitglieder drei weitere Titel ohne zusätzliche Kosten in ihre Bibliothek aufnehmen, darunter ein umfangreiches Zombie-Abenteuer und drei klassische Einsätze von Lara Croft.

Die Auswahl steht Abonnenten von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium zur Verfügung. Laut der offiziellen Ankündigung im PlayStation Blog können die Spiele bis zum 30. November 2026 beansprucht werden.

Die PlayStation Plus-Spiele im November 2026

Dead Island 2 für PS4 und PS5

Tomb Raider IV bis VI Remastered für PS4 und PS5

Monster Train 2 für PS5

Den größten Namen der neuen Auswahl liefert Dead Island 2. Das Action-Rollenspiel führt euch in eine von Zombies überrannte Version von Los Angeles, in der ihr Aufträge erledigt, Überlebende trefft und euch mit improvisierten Waffen durch die Untoten kämpft.

Zur Wahl stehen sechs sogenannte Slayer mit unterschiedlichen Fähigkeiten und spielerischen Vorteilen. Neben der vollständigen Kampagne unterstützt Dead Island 2 einen Online-Koop für bis zu drei Personen. Wer gemeinsam durch HELL-A ziehen möchte, benötigt für die Online-Funktionen ebenfalls eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Tomb Raider IV bis VI Remastered bündelt drei spätere Abenteuer der klassischen Lara-Croft-Reihe. Enthalten sind Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness. Während des Spielens kann jederzeit zwischen den ursprünglichen Polygonmodellen und der überarbeiteten Grafik gewechselt werden.

Die Sammlung ergänzt das PlayStation Plus-Angebot besonders passend. Tomb Raider I bis III Remastered gehörte bereits im April 2026 zu den monatlichen Spielen. Wer die damalige Trilogie rechtzeitig beansprucht hat, kann damit die ersten sechs Hauptabenteuer der Reihe als modernisierte Fassungen in seiner Bibliothek vereinen.

Monster Train 2 richtet sich dagegen an Fans taktischer Kartenspiele und Roguelites. In dem Einzelspieler-Titel befehligt ihr eine ungewöhnliche Allianz aus ehemaligen Engeln und Dämonen, die den Himmel von mächtigen Titanen zurückerobern will.

Die Gefechte verteilen sich auf drei vertikale Ebenen des Zuges, die gleichzeitig verteidigt werden müssen. Fünf neue Clans, aufwertbare Karten und rekrutierbare Einheiten sollen zahlreiche strategische Kombinationen ermöglichen. Im Gegensatz zu den beiden anderen November-Spielen erscheint Monster Train 2 innerhalb des Angebots ausschließlich für PS5.

Oktober-Spiele verschwinden am 2. November 2026

Bis zum 2. November 2026 bleibt noch Zeit, die monatlichen PlayStation Plus-Spiele aus dem Oktober der eigenen Bibliothek hinzuzufügen. Anschließend werden sie durch das neue November-Angebot ersetzt.

F1 25

Hunt: Showdown 1896

Earth Defense Force: World Brothers 2

Einmal beanspruchte Monatsgames bleiben mit dem jeweiligen PlayStation-Konto verknüpft und können genutzt werden, solange eine passende PlayStation Plus-Mitgliedschaft aktiv ist. Die separaten Neuzugänge für die Spielekataloge von PlayStation Plus Extra und Premium will Sony zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

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