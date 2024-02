Wird es The Last of Us Part 3 geben? Neil Druckmann spricht über weiteres Kapitel

Werden wir in den nächsten Jahren von Naughty Dog ein The Last of Us Part 3 serviert bekommen? Eine Frage, die Fans bereits seit längerer Zeit beschäftigt. Die Antwort darauf gab es bislang seitens der Entwickler nicht.

Nun hat sich Director Neil Druckmann in einem Interview zu diesem Thema geäußert.

The Last of Us? Wir es ein 3. Kapitel geben?

In der vor wenigen Tagen veröffentlichten Dokumentation Grounded wird die Entwicklung von The Last of Us Part 2 umfangreich thematisiert und Spieler erfahren darin Details, die zuvor nicht an die Öffentlichkeit gedrungen waren.

Unter anderem spricht Director Neil Druckmann in einer Szene darüber, dass er mittlerweile ein Konzept für „The Last of Us Part 3“ besitzt und es somit eine weitere Fortsetzung geben könnte.

„Es gibt noch keine Story, aber ich habe dieses Konzept. Und das ist für mich genauso spannend wie Part 1 und 2. Es ist ein komplett eigenes Ding, es gibt aber einen roten Faden, der alle drei Spiele miteinander verbindet. Es fühlt sich also so an, als gäbe es wahrscheinlich ein weiteres Kapitel zu dieser Geschichte zu erzählen.“

Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt das Interview mit Neil Druckmann aufgenommen wurde, es scheint aber relativ neu zu sein. Dennoch dürfte ein dritter Teil, sollte er denn wirklich entstehen, noch mindestens einige Jahre in der Zukunft liegen. Bereits zwischen dem ersten und zweiten Ableger lagen immerhin ganze sieben Jahre. Fans müssen sich also in jedem Fall in Geduld üben!

Immerhin haben wir mit The Last of Us Part Part 2 Remastered erst vor kurzem eine überarbeitete Version des zweiten Teils erhalten. Das Highlight ist hier, neben verschiedenen grafischen Verbesserungen, ganz klar der Roguelike-Modus Kein Zurück, in dem wir in verschiedenen Herausforderungen gegen KI-Gegner antreten.

Der virtuelle Tod unseres Charakters bedeutet dabei das Ende des jeweiligen Durchgangs, wodurch sämtliche Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten verloren gehen. Durch verschiedene Mods, Filter und Schwierigkeitsgrade können mit diesem Modus durchaus einige spannende Spielstunden verbracht werden.

