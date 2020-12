Weihnachten 2020 in Red Dead Online: Im Wilden Westen fällt jetzt Schnee

In Red Dead Online – dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2 – beginnt die Festtagszeit. In den nächsten Wochen begrüßt euch ein winterliches Wetter im Wilden Westen, denn es hat am heutigen Dienstag, den 22. Dezember 2020 begonnen zu schneien.

Es schneit in Red Dead Online

Ab heute rieselt der Schnee im Grenzland. Nach und nach breitet sich eine Schneedecke in der Spielwelt aus. Nehmt euch aber vor heftigeren Schneefällen in Acht. Vielleicht sucht ihr euch ja dann Schutz in einem Saloon, wo die Klavierspieler festliche Lieder anstimmen.