Saints Row Reboot: Alles auf Anfang! – Vorschau

Die Entwickler von Deep Silver Volition planen für das kommende Jahr einen kompletten Neustart ihrer Open World-Actionreihe. Mit frischen Charakteren könnt ihr in dem schlicht „Saints Row“ betitelten Reboot den Traum von einem eigenen Verbrecherimperium in die Tat umsetzen und die Macht in Santo Ileso an euch reißen.

Kaum zu glauben, aber es ist schon über acht Jahre her, dass in Saints Row IV der Boss der 3rd Street Saints zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde und ihr unter anderem auch eine Alieninvasion abwehren musstet. Im Februar 2022 soll es dann endlich wieder ein „Saints Row“ geben, aber nicht als direkte Fortsetzung der abgedrehten Story, sondern als ein „Zurück zu den Wurzeln“ der Actionreihe. Keine Sorge, auf Blockbuster-Action, eine riesige Spielwelt und ein fettes Waffenarsenal werdet ihr dabei wohl nicht verzichten müssen.

Heißes Pflaster Santo Ileso

Deep Silver Volition präsentiert als Spielwiese für eure Verbrechertätigkeiten mit Santo Ileso einen brandneuen Schauplatz. Inspiriert vom amerikanischen Südwesten ist die fiktive Stadt ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und in neun unterschiedliche Distrikte unterteilt, die ihr im Verlauf des Spiels unter eure Kontrolle bekommen sollt. Keine leichte Aufgabe, denn drei mächtige Gangs haben bislang die Stadt unter sich aufgeteilt und da ist ein Newcomer nicht besonders willkommen.

© Deep Silver Volition

Da wären zum einen die brutalen Los Panteros, die ihr Hauptquartier in einem verlassenen Fabrikgelände aufgeschlagen haben und Probleme grundsätzliche nur mit Gewalt lösen. Als nicht weniger gefährlich erweisen sich die Marshalls, die mit modernsten Waffen ausgerüstete Söldnertruppe eines privaten Militärkonzerns, denen es zwar an Moral, aber auf keinem Fall an Geldmitteln mangelt. Das Trio des Schreckens macht die Gruppierung The Idols komplett, eine ganze Armee an Chaoten, die sich als Vorreiter einer neuen Weltordnung sehen und nachts die Straßen unsicher machen.

Die neuen Saints

Zu Beginn erstellt ihr einen individuellen Charakter und bestimmt Aussehen, Geschlecht sowie alle weiteren Merkmale ganz nach euren Wünschen. Aber eine Gang braucht mehr als einen Boss, deshalb bekommt ihr gleich drei Freunde zur Seite gestellt, die euch tatkräftig bei der Expansion eures Ganoven Start-ups unterstützen: Eli der Stratege, der mit seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften das perfekte Know-How für eine Unternehmensgründung mitbringt, die begnadete Mechanikerin Neenah, die Kunst liebt und lieber im Museum arbeiten würde, als für die Los Panteros an ihren Karren zu schrauben und der DJ Kevin, der sich als Mitglied der Idols nicht mehr wohlfühlt. Gemeinsam tritt das Quartett an, ein eigenes Verbrecherimperium zu errichten.

© Deep Silver Volition

Aller Anfang ist schwer

Zuerst gilt es aber mal Erfahrung zu sammeln und ihr beginnt mit eher kleineren Gaunereien. Eure Raubzüge werden aber schnell immer wagemutiger, was natürlich die etablierten Banden auf euch aufmerksam macht. Keine Scheu, legt euch ruhig mit den Gangs an und zeigt ihnen, wer hier der Boss ist!

Mit der Zeit erweitert ihr euren Einflussbereich immer weiter und mit jedem Distrikt, den ihr unter die Kontrolle der Saints bringt, bekommt ihr weitere „Geschäfts“-Optionen. Wie wäre es denn mal einem lukrativen Versicherungsbetrug, florierenden Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Waffeschieberei oder Autodiebstahl im ganz großen Stil? Wenn es Macht und Geld bringt, dann solltet ihr es auch tun.

Blockbuster-Action

Ein Markenzeichen der Saints Row-Reihe war ja nun schon immer die Over the Top-Action mit wilden Verfolgungsjagden, epischen Ballereien und halsbrecherischen Missionen. Davon weicht das Reboot wohl definitiv nicht ab und liefert satte Action, bei der wirklich kein Stein auf dem anderen bleibt. Um eueren Machtgelüsten genügend Nachdruck zu verleihen, greift ihr auf einen stetig wachsenden Fuhrpark zurück, der nicht nur Autos, sondern auch Helikopter, Jets, Wingsuits und eigentlich alles was fliegt oder fährt enthält.

Ebenso umfangreich wird euer Waffenarsenal bestückt sein, von der kleinen Pistole bis zum Raketenwerfer ist alles dabei, Hauptsache es knallt ordentlich.

© Deep Silver Volition

Wenn ihr bei eurem Fraktionskrieg mal etwas Unterstützung benötigt, dann ladet einen Freund oder eine Freundin zum gemeinsamen Spiel ein und macht kooperativ Kleinholz aus euren Feinden. Per Drop-in/Drop-out-Modus soll das Koop-Ballern nahtlos funktionieren.

Fazit von Ulrich Wimmeroth

Der erste Eindruck macht Lust auf mehr: Das Reboot zu „Saints Row“ scheint sämtlichen Story-Ballast der Vorgänger von Bord geworfen zu haben und bietet einen frischen Start ins Verbrecher-Business mit einer neuen Umgebung, interessanten Figuren und viel Platz zum Austoben.

© Deep Silver Volition

Neben einer spannenden und umfangreichen Kampagne soll es zudem reichlich Nebenmissionen geben, in denen ihr die Erfahrung sammelt, um euch vom kleinen Start-up zum mächtigen Verbrecherimperium zu entwickeln. Erscheinen soll „Saints Row“ im Februar 2022, wir werden auf jeden Fall dabei sein.