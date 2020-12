2. Weihnachtstag auf PlayCentral: Limitierte Festplatte im Avengers-Look gewinnen!

Und? Schon genug Geschenke bekommen, Glühwein getrunken und Festessen verspeist? Immerhin neigt sich die Weihnachtszeit dem Ende zu! Als zimtiges Sahnehäubchen läuten wir deshalb nun unser kleines Weihnachtsgewinnspielfinale ein und verlosen die Limited Edition der 2TB Festplatte im Avengers-Design von Seagate!

Gewinnt die limitierte Festplatte im Avengers-Look

Wie hervorragend sich die Festplatte für Besitzer der PS4 oder auch der PS5 eignet, um ein wenig externen Speicher zu erhalten und Spiele auszulagern, haben wir euch bereits in einem separaten Beitrag vorgestellt:

Seagate Game Drive: Zusätzlicher Spiele-Speicher für PS4 und PS5

Wie nehme ich an der Verlosung teil? Verrate uns ganz einfach in den Kommentaren, welcher dein liebster Avenger ist! Schon hüpfst du in den Lostopf und erhältst die Chance auf die limitierte Marvel-Festplatte!

Wer seine Chancen erhöhen möchte, kann einfach auf unserem Instagramkanal vorbeischauen und dort ebenfalls an der Verlosung teilnehmen.

Hinweis: Die Verlosung läuft bis zum 30. Dezember 2020 um 12:00. Alle weiteren Informationen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findest du auf unserer Infoseite.