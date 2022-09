Mit Valkrie Elysium erscheint Ende des Monats ein neues Action-RPG aus dem Hause Square Enix. Was womöglich nicht jeder weiß: Das Spiel ist der neueste Ableger einer ziemlich langlebigen Spielereihe. Wir blicken deshalb in diesem Artikel gemeinsam mit euch auf die Geschichten der ersten Serienteile zurück.

Der Anfang: Valkyrie Profile

Das erste Spiel der Reihe, Valkyrie Profile, wurde 1999 in Japan für PlayStation veröffentlicht und erschien ein Jahr später auch im Westen. Darin geht es um die Walküre Lenneth, die vom Götter-Allvater Odin den Auftrag erhält, sich auf die kommende Götterdämmerung Ragnarök vorzubereiten.

Im Laufe der Story stellt sich heraus, dass Lenneth einstmals eine menschliche Frau namens Platina war, die nach ihrem Tod in Walhalla als Walküre wiedergeboren wurde. Im Finale des Abenteuers muss sie sich dem Gott der List Loki entgegenstellen. Später wird Lenneth zu einer echten Göttin.

Eine neue Walküre übernimmt in Valkyrie Profile 2: Silmeria

Bei Valkyrie Profile 2: Silmeria, das erstmals 2006 in Japan für PlayStation 2 veröffentlicht wurde, handelt es sich um ein Prequel. Die Handlung ist hunderte Jahre vor den Geschehnissen des Vorgängers angesiedelt. Im Mittelpunkt der Story stehen diesmal mit Silmeria und Alicia zwei Charaktere, die sich denselben Körper teilen. Als Strafe wurde die Walküre Silmeria im Körper von Alicia wiedergeboren.

Odin schickt seine Walküre Hrist los, um Silmerias Seele zurück nach Walhalla zu bringen. Gemeinsam mit Alicia flieht sie und versucht fortan, nicht von ihrer Schwester gefangengenommen zu werden. Silmeria und Alicia müssen zudem versuchen, einen Krieg zwischen Asgard und der Menschenwelt zu verhindern.

„Valkyrie Profile 2: Silmeria“ ist ein Prequel zum Vorgänger © Square Enix

Am Ende des Spiels treffen die drei Walküren Hrist, Lenneth und Silmeria schließlich aufeinander. Nachdem sie wieder voneinander getrennt wurden, bleibt das Schicksal von Hrist und Silmeria im Unklaren. Es wird jedoch angedeutet, dass zumindest Alicia später wiedergeboren wurde.

Walküren auf dem Handheld in Valkyrie Profile: Covenant of the Plume

Das 2009 für Nintendo 3DS veröffentlichte Valkyrie Profile: Covenant of the Plume erzählt ebenfalls eine weitestgehend eigenständige Geschichte, die gleichsam zeitlich vor dem ersten Teil spielt. Der Soldat Thyodor fällt während der Schlacht und die Walküre Lenneth nimmt ihn anschließend mit sich. Die Familie des Kriegers zerbricht daraufhin und sein Sohn Wylfried will sich an der Walküre rächen.

Kampf gegen das Schicksal in „Valkyrie Profile: Covenant of the Plume“ © Square Enix

Im Laufe der Story gelangt Wylfried in den Besitz einer Feder von Lenneth, die von einer dunklen Macht korrumpiert wurde und ihm die Kraft verleiht, die Walküre töten zu können. Letztendlich muss sich Wylfried für einen von drei möglichen Pfaden entscheiden, wobei der Ausgang des Spiels auch davon abhängt, wie oft die Feder eingesetzt wird. Benutzt er sie nie, kann er wieder ein normales Leben führen.

Inzwischen unspielbar: Valkyrie Anatomia: The Origin

Im Jahr 2016 erschien mit dem Mobile-Game Valkyrie Anatomie: The Origin der bisher letzte Ableger der RPG-Reihe. Die Story ist zwar in einem alternativen Universum angesiedelt, könnte zeitlich jedoch auch zeitlich vor „Valkyrie Profile“ spielen. Sie dreht sich darum, dass sich die Walküre Lenneth auf Ragnarök vorbereitet.

Lenneth muss sich in „Valkyrie Automata: The Origin“ auf Ragnarök vorbereiten © Square Enix

Göttervater Odin befiehlt ihr, eine Armee aus Helden für die letzte Schlacht zusammenzustellen, allerdings ist sich die Walküre unsicher, ob sie den Anordnungen ihres Meisters gehorchen soll. Was die Götter nicht ahnen: Lenneth hat die Menschen liebgewonnen und will nicht, dass Midgard ausgelöscht wird. Seit 2020 (weltweit) bzw. 2021 (Japan) sind die Server des Games offline und das Game ist unspielbar.

Die Gegenwart: Valkyrie Elysium

Im kommenden Action-RPG Valkyrie Elysium steht die Welt einmal mehr am Abgrund, denn Ragnarok steht bevor. Allvater Odin erschafft mit letzter Kraft eine mächtige Kriegerin, die das Ende aller Zeiten verhindern soll: Eine Walküre. Auf ihrer Reise beginnt sie, die Wahrheit der Welt zu entdecken.

Um ihre Mission erfolgreich ausführen zu können, kann sie auf die Hilfe der Einherier setzen, den Seelen gefallener Krieger. Diese können von der Walküre beschworen werden, um sie im Kampf zu unterstützen. Doch ob das ausreichen wird, um die drohende Götterdämmerung noch abzuwenden?

„Valkyrie Elysium“ erscheint am 29. September 2022 konsolenexklusiv für PlayStation 5 und PlayStation 4. Am 11. November 2022 folgt eine PC-Version des Spiels (via Steam).