Ubisoft macht diese Woche Weihnachtgeschenke und startet mit AC Valhalla-DLC

Ubisoft ist offenbar in Weihnachtslaune und macht den Spielern in dieser Woche jeden Tag ein anderes kleines Geschenk. Gestern startete das Ganze mit einem Zusatzinhalt für Assassin’s Creed Valhalla, doch in den nächsten Tagen folgen weitere Gratis-Schmankerl.

Geschenke von Ubisoft: Kostenloser DLC für AC Valhalla

Vom 14. bis 18. Dezember gibt es jeden Tag einen anderen Bonusinhalt abzuräumen. Diese Woche startet das ganze mit AC Valhalla und dem Seefahrer-Siedlungspaket sowie der legendären Vermächtnis-Montur von Bayek. Damit sehen Hraefnathorp und Eivor gleich noch besser aus!

Wie schalte ich die Gratis-Inhalte frei? Um Teil der Geschenkaktion zu werden, müsst ihr lediglich ein Ubisoft-Konto besitzen, das ihr völlig kostenfrei angelegen könnt. Geht anschließend auf die Website und holt euch eure Belohnung ab. Die Schritte sehen dabei so aus:

Erstellt euch einen Ubisoft-Account oder loggt euch in den bestehenden ein. Verlinkt PSN oder eure Xbox über Kontoinformationen -> Verknüpfte Konten. Geht auf die Promoseite. Klickt auf den Button Jetzt registrieren.

In den nächsten sieben Tagen solltet ihr den kostenlosen Gegenstand in eurem Inventar finden. Nutzt also die Chance und greift euch bis zum 18. Dezember noch die anderen kostenlosen Inhalte!