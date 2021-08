Twelve Minutes – Launch-Trailer zeigt fesselnde Zeitschleife vor Release

In wenigen Tagen ist es so weit: das Spiel Twelve Minutes feiert den offiziellen Release am 19. August 2021. Es wurde von Luis Antonio entwickelt und wird nun von Annapurna Interactive veröffentlicht.

Deshalb gibt es jetzt im Rahmen der Vorveröffentlichung einen knackigen Trailer, der die Idee auf den Punkt bringt. Den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Was ist Twelve Minutes eigentlich genau?

Die Geschichte von „Twelve Minutes“ spiegelt ein augenscheinlich zufriedenes Ehepaar in ihrem Apartment wider, die ihrem Familienleben nachkommen. Doch während ein Polizist an die Tür klopft, passiert den beiden Liebenden völlig unverhofft ein Unglück. Sie geraten daraufhin in eine anhaltende Zeitschleife, die sie nicht so einfach durchbrechen können.

Und hier kommen wir ins Spiel. Die Zeitschleife hält zwölf Minuten an und in der Zeit müssen wir ihnen helfen, das Unheil zu überwinden. Blöd nur, dass wir nicht sterben dürfen, denn dann ist der Spielfortschritt verloren.

„Twelve Minutes“ ist im Kern ein Spiel, das aus der Top-Down-Ansicht gespielt wird und das heißt, dass ihr die gesamte Geschichte aus einer Art Vogelperspektive erlebt. Es ist ein Point-&-Click-Thriller.

Ein echtes Staraufgebot: Aufhorchen ließ der Titel die Spielerschaft im Vorfeld unter anderem deshalb, weil bekannte Hollywood-Stars an Bord sind. So leiht Daisy Ridley (Star Wars Episode 7 bis 9) der Ehefrau ihre Stimme und James McAvoy („Split“) schlüpft in die Rolle des Ehemanns. Außerdem spielt Willem Dafoe mit, den wir zum Beispiel aus „Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“ kennen.

Ob das was wird? Zugegeben, auf dem Papier ist das ein recht spannendes Setting. Doch ob der Titel unterhält, können wir spätestens zum Release am 19. August 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One und Steam beantworten.