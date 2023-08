17 Jahre später: Titan Quest 2 wird alles, wovon ihr geträumt habt!

THQ Nordic hat einen echten Brocken präsentiert. Das von Mythologie inspirierte Action-RPG Titan Quest bekommt ein vollwertiges Sequel, das schlappe 17 Jahre nach dem ersten Teil das Licht der Welt erblickt.

Der Name des Nachfolgers lautet schlicht Titan Quest 2.

Das Spiel wird von Grimlore Games (Macher von „SpellForce 3“) produziert und von THQ Nordic vermarktet. Es wurde während des THQ Nordic Showcase 2023 angekündigt.

Wir haben hier den offiziellen Ankündigungstrailer für euch und obendrein noch die wichtigsten Infos in der knackigsten Übersicht.

Was ist Titan Quest 2 für ein Spiel?

Ist Titan Quest 2 ein direktes Sequel? Ja, „Titan Quest 2“ spielt in der gleichen mythologischen Version eines urzeitlichen Griechenlands wie der erste Teil. Es ist eine Neuinterpretation.

Worum geht es in Titan Quest 2? Wir sehen uns dieses Mal mit der Übeltäterin Nemesis, Göttin der Vergeltung, konfrontiert. Sie will das Erdreich in Schutt und Asche legen, was wir zu verhindern wissen!

An diesen Feinden müssen wir vorbei: Wir treten gegen Sirenen, Greifen, Harpyien, Satyrn, Zentauren und Halbgötter an, um das Schicksal zu unseren Gunsten zu beeinflussen.

Wird es einen Koopmodus geben? Ja. Ihr müsst nicht alleine in die Sagenwelt abtauchen. Schnappt euch eure Freunde und zieht online gemeinsam gegen Nemesis in die Schlacht!

Duale Klassenmechanik kehrt zurück!

„Titan Quest 2“ bietet eine komplexe Charakteranpassug. Wie im ersten Teil wird es im Sequel die duale Klassenmechanik geben, die bei der Spezialisierung auf zwei Mastersysteme setzt. Das heißt, ihr könnt aus zwei Klassen wählen und daraus eure individuelle Klasse erstellen.

Spezifische Items können das Maximum aus eurer Klassenkombi herauskitzeln. Alle Items wie Waffen sollen einen Sinn haben und verschiedene Klassen stärken.

Kampagne mit Erkundungsfokus

Was ist eine auf Erkundung basierende Kampagne? Die Kampagne von „Titan Quest 2“ verläuft erkundungsbasierend. Das heißt, dass ihr auf euren Abenteuern viele Entdeckungen wie zum Beispiel neue Items macht oder mit bestimmten NPCs interagiert. Und all diese Kleinigkeiten können euch in der Geschichte voranbringen.

Der Fund eines bestimmten Items kann euch also in der Story voranbringen.

Der Erfolg von „Titan Quest“ reichte zwar nie an die Größe von vielen anderen Spielen dieses Genres heran, doch im Laufe der Zeit hat sich eine echte Fangemeinde um den Titel gebildet.

Die Titan Quest: Anniversary Edition aus 2016 verkaufte sich wie geschnitten Brot und belebte den Titel schließlich wieder.

Kann ich Titan Quest schon vorbestellen? Nein. Ihr könnt „Titan Quest 2“ noch nicht vorbestellen. Ihr könnt das Spiel jedoch vormerken und bei Steam auf die Wunschliste packen.

Was haltet ihr von der Ankündigung des Spiels? Wie fandet ihr den ersten Teil und werdet ihr einen Blick riskieren?