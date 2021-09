The Wire-Schauspieler Michael K. Williams ist gestorben

Der vor allem für seine Rolle als Omar in der HBO-Serie „The Wire“ bekannte Schauspieler Michael K. Williams wurde gestern tot aufgefunden. Die Hintergründe bleiben unklar, die Information stammt von der New Yorker Polizei. Der Schauspieler wurde nur 54 Jahre alt.

Michael K Williams ist tot: Mehreren Medienberichten zufolge, die sich allesamt auf die New Yorker Polizei berufen, wurde der berühmte Schauspieler aus The Wire, Boardwalk Empire, Lovecraft Country, The Road, 12 Years a Slave und vielen anderen bekannten Filmen und Serien am Montag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn aufgefunden.

Offenbar hatte ein Verwandter des Schauspielers die Polizei verständigt. Die Person habe Michael K. Williams mehrere Tage nicht erreichen können und dadurch wohl Verdacht geschöpft. Was genau die Todesursache war, steht noch nicht fest. Allerdings berichtet unter anderem die New York Post, dass als Todesursache eine Überdosis Heroin vermutet würde. Das gehe auf Aussagen der Polizei zurück.

Das war sein Werk: Den meisten Fans dürfte sich die beeindruckende schauspielerische Leistung von Michael Kenneth Williams in seiner Rolle als Omar Little in The Wire ins Gedächtnis gebrannt haben. Der Mann hatte nicht nur ein sehr markantes Gesicht mit einer großen Narbe, die eine Art Markenzeichen wurde, sondern auch Unmengen an Talent.

Mitgewirkt hat er unter anderem an den folgenden Film- und Serien-Projekten:

„The Wire“

„Boardwalk Empire“

„Lovecraft Country“

„When They See Us“

„Assassin’s Creed“

„Ghostbusters“

„Inherent Vice – Natürliche Mängel“

„The Purge: Anarchy“

„RoboCop“

„12 Years a Slave“

„Community“

„CSI: Vegas“

„Law & Order“

„The Road“

Aber Michael K. Williams hat nicht nur in Kinofilmen und Serien mitgespielt, sondern war unter anderem auch an einigen Videospielen beteiligt. Neben seiner Rolle als Irish in „Battlefield 4“ hat er zum Beispiel auch an „Battlefield 2042“ mitgewirkt, das noch dieses Jahr erscheint.